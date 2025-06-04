Bayramda Otobüs Biletleri Fahiş Fiyatlarla Satılıyor

HABER: Batuhan DÜKEL - KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek isteyen yurttaşlar otobüs bileti fiyatlarından şikayetçi. Bayramı memleketinde geçirmek isteyen bir üniversite öğrencisi, "Normal zamana göre bayramda ekstra zam yapıyorlar. En son 495 liraya gelmiştim, şu an 700 lira oldu. Bu durumdan şikayetçiyiz" dedi.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen yurttaşlar, bayrama günler kala Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşmasına neden oldu. Vatandaşlar, otobüs biletlerinde, Ramazan Bayramı'ndan bu zamana kadar belirgin bir fiyat artışı olması nedeniyle şikayetçi olduklarını belirtiyor. Bilet satış noktalarındaki temsilciler de girdilerin yüksek olmasından şikayet ederken bu bayram yoğunluğun geçen bayramlara göre az olduğunu dile getirdi.

Bayramı memleketi İzmir'de geçirmek isteyen bir üniversite öğrencisi bilet fiyatlarındaki artışa tepki göstererek, "Fiyatlar çok arttı. 600 liraya gitmiştim, şu an bin liraya gidiyorum. Yazık yani. Bu fırsatçılık. Herkes zor durumda. Türkiye'nin özeti zaten bu. Öğrenciler olarak hepimiz eve gidiyoruz ve artı 400 TL ne demektir? ve daha uzak yerlere giden arkadaşlarım da var benim. 600 lirayı Ramazan Bayramı'nda vermiştim, şimdi 400 lira daha fazla. Üzücü" dedi.

"Dudak uçuklatıyor fiyatlar"

Memleketi Kırşehir'e giden bir başka yurttaş da bilet fiyatlarına ilişkin olarak, "Bayağı bir dudak uçuklatıyor fiyatlar. Ben buraya bir de indirimli statüde geldim. Ona rağmen bile pahalı gördüm. Ramazan Bayramı'na göre 250 lira fark var" ifadelerini kullandı.

Başka bir yurttaş ise üç gün içerisinde bilet fiyatlarının 80 lira arttığını vurgulayarak, "Biz internetten aldık. Pazar günü 420 liraya aldık, şimdi 500 lira olmuş" dedi.

"Bayram olduğu için en ucuz bilet 500-600 liradan başlıyor"

Memleketine gidecek olan başka bir yurttaş da fiyatları pahalı bulduğunu belirterek, "Vallahi biraz pahalı. Bayram olduğu için en ucuz bilet 500-600 liradan başlıyor. Durumlar biraz zor" diye konuştu.

"Fırsat kolluyorlar, herkes kafasına göre satıyor"

Bayramı memleketi Şanlıurfa'da geçirecek olan başka bir yurttaş ise, "Biletler pahalı. bin 300 liraya aldım, daha önce 600 liraya gitmiştim. 600 lira nerede 1300 lira nerede? Fırsat kolluyorlar, herkes kafasına göre satıyor. Düzen yok" dedi.

"1600 lirayla eskiden uçakla giderdim"

Memleketi Mardin'e gidecek olan bir başka yurttaş da bayramlarda fiyatların arttığından dert yanarak, "Bayramdan sonra Ankara'ya gelmiş olsam 700-800 liraya gelirim. Şu an bileti bin 600 liraya kestim. Özellikle bayramda değişiyor. 1600 lirayla eskiden uçakla giderdim" ifadelerini kullandı.

"Bayramda ekstra zam yapıyorlar"

Bayramda memleketine dönen başka bir üniversite öğrencisi de bilet fiyatlarına ilişkin olarak, "Normal zamana göre bayramda ekstra zam yapıyorlar. En son 495 liraya gelmiştim, şu an 700 lira oldu. Bu durumdan şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

"Büt için geleceğim ama sonrasında geri dönemeyeceğim belki"

Bir başka üniversite öğrencisi de memleketi Batman'a gideceğini ve Batman otobüslerinde fiyatların ortalamanın daha üstünde olduğunu belirterek, "Ramazan Bayramı zamanı 2 bine kadar çıkan firmalar da vardı. 1500 lira ortalaması olsa 1700 liraya aldım ben biletimi. 200 lira iki ayda artmış bile. Büt için geleceğim ama sonrasında geri dönemeyeceğim belki" dedi.

"Fiyatlar geçen yıla göre çok arttı"

Eşini bayramda memleketini uğurlayan bir başka yurttaş da otobüs fiyatlarına ilişkin, "Fiyatlar geçen yıla göre çok arttı. Mesela geçen sene 200 liradan aldığımız bileti şimdi 300 liradan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yüksek buluyoruz fiyatları"

Başka bir yurttaş ise bilet fiyatlarından dert yanarak, "Memleketimizin durumu belli. Çok pahalılık var. Yapacak bir şey yok, firmalar da haklı. Yüksek buluyoruz fiyatları" dedi.

Bilet fiyatının dört gün içinde 200 lira arttığını belirten bir başka yurttaş da, "Ayın 1'inden önce 800 lira idi, 1 Haziran'dan itibaren bin lira" diye konuştu.

"Kurbana 15 bin lira ayırınca iki yakan bir araya gelmez"

Bayram tatilini eski görev yaptığı Karabük'te geçirmek isteyen emekli öğretmen, geçim sıkıntısından dert yanarak, "Geçim çok zor. Çarşıya çıkıyorsun sadece seyredip dönüyorsun. Bir şey alamıyorsun. Ben hiç kurban kesemiyorum. 15 bin liradan aşağıya kurban yok. Nereden bulacaksın? Kurbana 15 bin lira ayırınca iki yakan bir araya gelmez" ifadelerini kullandı.

"Bir ailenin yemek hariç gitmesi 4-5 bin lirayı bulur"

Otobüs biletlerinin pahalılığına vurgu yapan bir diğer yurttaş ise, "Otobüs biletleri pahalı. Bir ailenin yemek hariç gitmesi 4-5 bin lirayı bulur" derken yurttaşların bu bayram kurban kesmekte zorlanacağını da belirterek, "Keseceklerini zannetmiyorum da tavuk falan keserler herhalde" dedi.

"Tavuk bile kesemiyor emekli"

Memleketine gidecek olan emekli bir başka yurttaşa bu sene kurban kesip kesemeyeceğini sormamız üzerine emekli, "Nereye kesiyorsun ki? Tavuk bile kesemiyor emekli. Olsa keser. Devlet verecek ki keseceğiz" diye yanıtladı.

"İnsanlar memleketlerine gidemiyorlar"

Bayramı Bursa'da geçirecek olan bir yurttaş da, "Hissedilir seviyede fiyatlar çok fazla arttı. İnsanlar memleketlerine gidemiyorlar. Ailelerini, yakınlarını göremiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Biz artık yaşayamıyoruz"

Bir başka yurttaş ise, "Bir önceki gittiğimde 300 lira bantlarındaydı, şu anda 500 liranın üzerinde. Biz artık yaşayamıyoruz" dedi.

"Eski bayramların tadı yok"

Otobüs bileti satan esnaf da bu bayram yoğunluğun az olduğunu belirterek, "Satışlar şu an normal ama eski bayramların tadı yok. Eskiden daha çok yoğunluk vardı" diye konuştu.

Bir başka bilet satan esnaf da, "İnsanlarda para olmadığı için gidemiyorlar. Kendi şehirlerinde kalıyorlar gidemiyorlar" dedi.

"Arabanın gidiş geliş 50 bin lira masrafı var"

Başka bir bilet satan esnaf da, "Emekli olduğum halde mecbur çalışıyoruz. Şu an arabalar boş. Kimse dolu falan demesin. Fiyatlar da uçuk. Bir arabanın gidiş geliş 50 bin lira masrafı var" diye konuştu.

Bir başka bilet satan esnaf ise, "Bilet satışları diğer bayramlara kıyasladığın zaman yüz üzerinden 25 kadar bile değil" dedi.