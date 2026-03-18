Bayramda Yağışlı Hava Etkili Olacak

18.03.2026 15:39
Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Ramazan Bayramı'nda yurtta beklenen hava durumuna ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, bayram boyunca yurdun yağışlı havanın etkisi altında kalacağını bildirdi.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını dile getiren Tekin, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı perşembe günü batı kesimlerden başlayarak biraz azalacak. Bayram süresi boyunca mevsim normallerinin birkaç derece altında seyretmesini tahmin ediyoruz." dedi.

Antalya'da bayram boyunca yağış görüleceğini aktaran Tekin, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini, bayramın birinci ve ikinci günü Antalya'nın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını söyledi.

Muğla çevrelerinde ise yarın ve bayramın birinci günü yağış görüleceğini ifade eden Tekin, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise çok bulutlu bir havanın hakim olacağını belirtti.

Tekin, arife günü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri dışında tüm yurtta yağış beklendiğini, Doğu Akdeniz ile Niğde ve Karaman çevrelerinde ise yağışların kuvvetli olacağını kaydetti.

Bayramın 1'inci günü Samsun, Amasya ve Çorum dışında tüm yurtta yağış beklendiğini söyleyen Tekin, "Özellikle Edirne dışında, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Akdeniz kıyılarında ve Doğu Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olacak." diye konuştu.

Bayramın 2'nci günü Edirne, Kırklareli, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında yine tüm yurtta yağış görüleceğinin altını çizen Tekin, "Bayramın ikinci günü, Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kuvvetli olacak, dikkatli olunmalı." ifadesini kullandı.

Bayramın son günü ise Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in kıyısı dışında tüm yurtta yağış beklendiğini vurgulayan Tekin, "Kısaca özetleyecek olursak yağışlı sistem arife günü ve bayram süresi boyunca ülkemiz genelinde etkili olacak." dedi.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da üç gün boyunca yağış görüleceğini söyleyen Tekin, sıcaklıkların ise yarın ve bayram boyunca 10 ila 15 derece civarında olacağını ifade etti.

İstanbul'da ise bayram boyunca yağmur görüleceğini kaydeden Tekin, "Yarın ve bayramın birinci günü kuvvetli rüzgarla birlikte İstanbul'da yağış kendini gösterecek. Hava sıcaklığı ise dört gün boyunca 9 ila 10 derece arasında seyredecek." diye konuştu.

İzmir'e arife ve bayramın birinci günü yağmur ve sağanak şeklinde yağış görüleceğini ifade eden Tekin, "Arife günü İzmir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli kuzeyli rüzgarlar kendini gösterecek. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise İzmir çevrelerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak." bilgisini paylaştı.

Tekin, İzmir'de beklenen hava sıcaklığının ise 15 ila 17 derece arasında seyredeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Ilgaz Dağı, bayram tatilinde kayak severleri ağırlayacak Ilgaz Dağı, bayram tatilinde kayak severleri ağırlayacak
Kuveyt’te engellenen füze ve İHA parçaları 2 kişiyi yaraladı Kuveyt'te engellenen füze ve İHA parçaları 2 kişiyi yaraladı

16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:58
Guardiola’nın gömleği olay oldu
Guardiola'nın gömleği olay oldu
15:47
Ronaldo’dan sevgilisine 37.5 milyon dolarlık hediye
Ronaldo'dan sevgilisine 37.5 milyon dolarlık hediye
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
