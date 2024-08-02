Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı - Son Dakika
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Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Amasya, Bingöl, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Niğde, Mersin, İstanbul ve Samsun'da bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen sınır ve koordinatlara sahip olan bu alanlar, orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi. Bu alanlar, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan seçilecek ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

02.08.2024 08:27
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Amasya, Bingöl, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Niğde, Mersin, İstanbul ve Samsun'da bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Amasya, Bingöl, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Niğde, Mersin, İstanbul ve Samsun'da sınır ve koordinatları belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

Orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu, İstanbul, Kütahya, Samsun, Mersin, Manisa, Bingöl, Amasya, Niğde, Çevre, Doğa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı - Son Dakika

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