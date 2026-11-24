(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Öğretmenler Günü dolayısıyla mezun olduğu Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, okul müdürü tarafından karşılandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren müdürle sohbet eden Destici, bu okuldan mezun olduğunu belirterek, öğrencilik yıllarına ilişkin anılarını paylaştı. Daha sonra sınıfları ziyaret eden Destici, öğrencilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Kendisinin de o zamanki adı Ankara Merkez İmam Hatip olan bu okulda parasız yatılı okuduğunu söyleyen Destici, öğrencilere sınıflarının mevcudunu sordu, "Bizim zamanımızda 73-74 kişiydi" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sizler için özel bir gün. Ben de mezun olduğum okulumu ziyaret edeyim dedim. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" diye konuştu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Mustafa Destici, öğrenciyken en zorlandığı dersin sorulması üzerine, "En zorlandığım ders Matematik'ti. Fakat şu anda pratik Matematik'te, Matematik mezunlarından daha iyi olduğumu, mühendislerden daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Zorlanmanın faydası oldu yani" ifadelerini kullandı.

Destici, bir başka soru üzerine, öğrencilere her zaman dürüst olmaları, ahlakı önemsemeleri, vatan, millet insan sevgisini ön planda tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Ardından öğretmenler odasına geçen Destici, öğretmenlere karanfil dağıtarak günlerini kutladı, sohbet etti.