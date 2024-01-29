BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Görevimiz şehit Muhsin Başkanımızın bize emaneti olan davasını güçlü bir şekilde ayakta tutmak

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Görevimiz şehit Muhsin Başkanımızın bize emaneti olan davasını, partisini güçlü bir şekilde ayakta tutmak ve i'la'yi kelimetullah için son nefesimize kadar mücadele etmektir. Bundan sonra da devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali için doğru bildiğimiz yerde sonuna kadar durmaya devam edeceğiz' dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici beraberindeki partililer ile birlikte partisinin 31'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla partisinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'nda bulunan kabrini ziyaret etti. Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakırken, mezar başında Kur'an okunup, dua edildi. Destici ardından partisinin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa yazılı bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, Büyük Birlik Partisi'nin 31'inci kuruluş yıl dönümünü can-ı gönülden tebrik ediyorum. Partinizin 31'inci yaşının ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Sizlerin nezdinde Büyük Birlik Partili tüm kardeşlerime, partinizin her bir mensubuna ve yöneticisine en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Bu vesileyle bir kez daha Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, hak ve adalet davasının yılmaz neferi merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu da rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim, Muhsin kardeşimizin ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin. Kuruluşundan itibaren daima demokrasiden, millet iradesinden yana kararlı bir siyaset izleyen Büyük Birlik Partisi, milli iradeye vurulan vesayet zincirlerinin parçalanmasında çok büyük pay sahibidir. Bugüne kadar terörden darbeye, sokak olaylarından toplumsal fay hatlarının kaşınmasına kadar istiklalimize ve istikbalimize yönelik tüm saldırıları, sizlerin de desteğiyle, hamdolsun boşa çıkardık. FETÖ'den PKK'sına tüm terör örgütlerinin muhalefetin yanında konumlandığı kritik 14-28 Mayıs seçimlerini Büyük Birlik Partili kardeşlerimle sırt sırta vererek zaferle taçlandırdık. Sayın Genel Başkan'ın şahsında tüm Büyük Birlik Partili kardeşlerime şahsıma verdikleri destek için bir kez daha kalpten teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinin ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını, son seçimler gibi yine tam bir demokrasi şöleni içinde geçmesini temenni ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin diyor, Partinizin 31'inci kuruluş yıl dönümünü tekrar kutluyorum. Açılışını yaptığınız yeni genel merkez binanızın hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.'

'BBP TÜRK SİYASİ HAYATINDA HER DAİM ÖNEMLİ BİR YER TUTMUŞTUR'

Programda konuşan BBP lideri Destici, 29 Ocak 1993'te Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderliğinde Büyük Birlik Partisi'nin kurulduğunu anımsatarak, 'Büyük Birlik Partisi kurulurken açıkladığı Milli Mutabakat metnindeki esaslara, ilkelere ve ona bağlı olan çizgisine hep sadık kalmıştır ve bundan sonra da sadık kalmaya devam edecektir. Büyük Birlik Partisi Türk siyasi hayatında her daim önemli, kıymetli ve ağırlıklı bir yer tutmuştur. Büyük Birlik Partisi kurulurken, milliyetçi, maneviyatçı ve demokrat bir çizgide olduğunu çok açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Kurulduğu günden bugüne kadar da ne milliyetçilikten ne maneviyatçılıktan ne de demokratlığından asla taviz vermeden yoluna devam etmiştir. Çünkü bizler İslam'la mez olmuş Türk milliyetçiliği fikriyatının yılmaz savunucusu olan Türk İslam ülkücüleriyiz. İ'la'yi kelimetullah için nizamı alem diyen alperenleriz. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendi ifadesiyle 'bir hayalim var' diyordu. 'Başı açığıyla başı kapalısının aynı okulda özgürce yan yana kardeşçe okuyabildiği doğrusuyla batılısının, Kürdüyle Türkmeninin, Alevisiyle, Sünnisinin kardeşçe büyük Türkiye ideali çerçevesinde bir araya gelebildiği bir Türkiye hayal ediyorum' diyordu. 'Bu da yetmez' diyordu. 'Bunların ötesinde Adriyatik'ten Çin Seddi'ne bir Türk birliği, Türk İslam birliği hayal ediyorum' diyordu. Bakın o hayallerin bir kısmı bugün gerçekleştiriliyor? dedi.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Genel başkanımızın, şehit liderimizin şehadetinden sonra hepiniz de şahitsiniz ki onun hukukuyla ilgili ilk günden itibaren bütün sürecin takipçisi olduk. ve şu ana kadar isterdik ki bütün süreç tüm çıplaklığıyla aydınlatılsın. Ama geldiğimiz noktada özellikle bu işte hatası, ihmali, kusuru olan devlet kademesinin üst noktasındakiler de dahil olmak üzere bunlarla ilgili yargılamalar, mahkemeler sonuçlandı. Hem Yargıtay'da hem Kahramanmaraş Adliyesi'nde. Ceza alanlar oldu, beraat edenler oldu. Ama asıl ana soruşturma dosyasıyla ilgili en son yeniden bilirkişinin oluşturulması bizlerin, avukatlarımızın, başta şehit genel başkanımızın ailesi olmak üzere diğer şehitlerimizin ailelerinin hep birlikte uğraşlarıyla bu süreç devam ettiriliyor. ve şu anda Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı adliyesinde de 20 kişinin yargılandığı ağır cezada bir mahkeme daha görülmektedir. Bu sürecin takipçisiyiz ve sonuna kadar da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Fakat bizim aynı zamanda bir görevimiz daha var. O da nedir' Şehit Muhsin Başkanımızın bize emaneti olan davasını, partisini güçlü bir şekilde ayakta tutmak ve i'la'yi kelimetullah için son nefesimize kadar mücadele etmektir. Bundan sonra da devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali için durduğumuz yerde doğru bildiğimiz yerde sonuna kadar durmaya devam edeceğiz. Çünkü biz doğru kimden gelirse gelsin onun yanında duran yanlış da kimler gelirse gelsin onun karşısında olan Büyük Birlik Partilileriz ve Alperenleriz. Bundan sonra da yolumuz böyle olacaktır.?

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ BELLİ NOKTALARDA BÜYÜK BİRLİK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA TANIŞTIRMAKTIR'

Destici, yerel seçimler ile ilgili, 'Hedefimiz Büyük Birlik Partimizin oyunu daha da yukarılara taşımak, geçtiğimiz seçimlerde kazandığımız 11 belediyeyi birkaç kat artırarak daha yükseklere çıkarmak ve Türkiye'yi de belli noktalarda Büyük Birlik belediyecilik anlayışıyla tanıştırmaktır. Elbette ki sizler de bunun gayreti için bugün sahadasınız. Tabii bu seçimlerde de başta İstanbul, Ankara olmak üzere büyük şehirlerde inşallah yine Cumhur İttifakımızla birlikte olacağız. Ama başta Sivas olmak üzere diğer şehirlerimizde ve ilçelerimizde inşallah Büyük Birlik Partisi ad ve amblemiyle, adaylarıyla sahada olacak ve inşallah hem oyumuzu geçtiğimiz seçimlerde biliyorsunuz sadece 4'te 1 yerde aday göstermemize rağmen yani bin 400 belediyenin sadece 350'sinde aday göstermemize rağmen yüzde 2 oy almıştık. İnşallah bu seçimlerde daha fazla noktada aday göstereceğiz ve oy yüzdesi olarak da inşallah geçen seçimde yakaladığımız oy yüzdesini en az 1 kat arttırarak yüzde 4'lerin üzerine taşıyacağımıza yüzde 5'leri geçeceğimize ben yürekten inanıyorum ve bunu da sizlere güvenerek söylüyorum' dedi.