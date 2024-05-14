BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tasarruf ve verimlilik paketini destekliyor - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tasarruf ve verimlilik paketini destekliyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tasarruf ve verimlilik paketini destekliyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, tasarrufu her alanda desteklediklerini belirtti. Destici, araç alımının durdurulması ve eğitimin kamplar yerine bakanlık binalarında yapılması gibi tasarruf önlemlerini olumlu bulduklarını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayisi, enerji, sağlık ve gıda üretimi gibi alanlarda kendi kendine yeten bir ülke olması gerektiğini vurguladı.

14.05.2024 15:36
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin, "Tasarrufu her alanda destekliyoruz. Araç alımının durdurulması güzel bir şey. Eğitimin kamplar yerine bakanlık binalarında yapılması güzel bir şey. Bunun gibi her türlü tasarrufu destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den Samsun'un Salıpazarı Belediye Başkanlığını kazanan Refaettin Karaca'yı makamında ziyaret etti.

Daha sonra ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap eden Destici, Cumhur İttifakı'nın üç partisinden biri olduklarını söyledi.

Salıpazarı Belediyesinin yapması gereken ve onları aşan durumlarda Ankara'da hangi bakanlıktan yardım gelmesi gerekiyorsa ellerini uzatacaklarını belirten Destici, "Oralara da gideceğiz ve neye ihtiyaç varsa alacağız, getireceğiz, Salıpazarılı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin özellikle dört hususta kendi kendine yeten bir ülke haline gelmesini gerektiğini vurgulayan Destici, bunlardan birinin savunma sanayisi olduğunu anlattı.

Bu konuda son yıllarda çok önemli adımlar atıldığına işaret eden Destici, en geç 10 yıl içinde Türkiye'nin savaş uçağı, balistik füze, nükleer gibi konularda başkasına muhtaç olmayacağını, o zaman bölgesinde tam lider olacağını ifade etti.

İkinci konunun enerji olduğuna dikkati çeken Destici, "Cari açığımızın da enflasyonun da hayat pahalılığının da en önemli sebebi enerjidir. Çünkü enerjide yüzde 90 dışa bağımlıyız. Onun için şimdi Gabar Dağı'nda çıkan petrol çok kıymetli. Karadeniz'de çıkan doğal gaz çok kıymetli. İnşallah bunların artırılması lazım ve bunları da destekliyoruz." dedi.

Sağlık ve gıda üretiminde de Türkiye'nin kendi kendine yetmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Eğer yetmiyorsan, özellikle salgın ve savaş dönemlerinde paran olsa da sana kimse ekmek vermiyor. Buğday vermiyor, et vermiyor, süt vermiyor. Onun için kendimiz yetiştireceğiz. Onun için yetiştiren köylüyü, çiftçiyi, üreteni destekleyeceğiz. Biz de destekleyeni sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

"Tasarrufu her alanda destekliyoruz"

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne değinen Destici, şunları kaydetti:

"Biz de bunu destekliyoruz. Yıllardır tasarruf konusunu hep gündemde tuttuk. Savurganlığa karşı olduğumuzu söyledik. Maalesef bugüne kadar sadece bu iktidar döneminde değil, daha önceki dönemlerde de tasarrufa çok dikkat edilmedi, çok savurganlık yapıldı, lüzumsuz harcamalar yapıldı. Bir memur ya da emekli tek maaşla düşük maaşla geçinmeye çalışırken, diğer taraftan bir genel müdür, bir bakan yardımcısı hem o görevinin maaşını, yetmedi üç yönetim kurulu üyeliği maaşı, yetmedi başka bir şey... Bunların yanlış olduğunu hep söyledik. İnşallah şimdi bunlar kalkıyor ve düzeltiliyor. Tasarrufu her alanda destekliyoruz. Araç alımının durdurulması güzel bir şey. Eğitimin kamplar yerine bakanlık binalarında yapılması güzel bir şey. Bunun gibi her türlü tasarrufu destekliyoruz."

Destici, üretimde ise tasarruf olmayacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Üreten insana verdiğin destekle tasarruf olmaz. Çiftçiye, sanayiciye, yani kim üretiyorsa orada asla tasarruf olmaz, olmamalıdır, kesinti de yapılmamalıdır. Yani buraya bir baraj gerekiyorsa sulama için, orada tasarruf olmaz. Acil uğraşmak için bir yol gerekiyorsa, orada tasarruf olmaz. Fabrika yapılacaksa tasarruf olmaz. Tasarruf israfta olur, gösterişte olur, boş harcamalarda olur, ağırlama giderlerinde olur. Onun için biz bu genelgeyi destekliyoruz ama uyarımızı da yapıyoruz. Üreten kesimin, çiftçinin, sanayicinin, küçük esnafın ve KOBİ'lerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini de ifade ediyoruz."

Kaynak: AA

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