BBP'den NATO Zirvesi Değerlendirmesi: Stratejik Ağırlık Güçlendi - Son Dakika
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BBP'den NATO Zirvesi Değerlendirmesi: Stratejik Ağırlık Güçlendi

08.07.2026 21:07
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BBP Genel Başkanı Destici, NATO Ankara Zirvesi'ni başarı olarak nitelendirip, sonuç bildirisinin Türkiye'nin küresel güvenlikteki ağırlığını yansıttığını belirtti. Ayrıca, ABD ile temaslarda CAATSA ve F-35 gibi konularda somut adımlar beklendiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "NATO Ankara sonuç bildirisi, Türkiye'nin değişen küresel güvenlik mimarisindeki stratejik ağırlığının müttefikler nezdinde daha güçlü şekilde karşılık bulduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Destici, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, zirvenin Ankara'da gerçekleştirilmesinin Türkiye açısından diplomatik, siyasi ve organizasyon performansı bakımından önemli bir başarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Zirvenin her aşamasında, Türkiye'nin yalnızca bugünkü kapasitesini değil, köklü devlet geleneği ve tarihsel birikiminin de güçlü şekilde yansıtıldığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi tecrübesi ve liderliğiyle başarıyla temsil eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen heyeti tebrik ediyoruz.?NATO Ankara sonuç bildirisi, Türkiye'nin değişen küresel güvenlik mimarisindeki stratejik ağırlığının müttefikler nezdinde daha güçlü şekilde karşılık bulduğunu göstermektedir. Özellikle NATO'nun 5. maddesine yapılan güçlü vurgu ile savunma sanayisinde işbirliğinin artırılması ve müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik irade, Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği haklı beklentiler açısından önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

Zirve kapsamında Türkiye ile ABD arasında gerçekleştirilen üst düzey temaslarda CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-35 programına yeniden katılım ve jet motoru tedariki gibi başlıklarda verilen mesajlar olumlu olmakla birlikte bundan sonraki süreçte esas olan bu beyanların somut adımlara dönüşmesi ve taahhütlerin uygulamaya geçirilmesidir. Türkiye açısından beklenti, geçmişte yaşanan olumsuz tecrübelerin tekrarlanmaması ve sürecin vaat düzeyinden çıkarılarak kalıcı ve karşılıklı güveni pekiştirecek somut sonuçlarla taçlandırılmasıdır."

"Dış politikada kalıcı çıkarlarımız esastır"

Destici, sergilenen başarılı organizasyon kabiliyetinin ve kurulan küresel diplomatik angajmanların gerçek değerinin, Türkiye'nin egemenlik hakları, üniter devlet yapısı ve milli çıkarları bakımından doğuracağı somut sonuçlarla tescilleneceğini ifade etti.

Ortaya çıkan olumlu tablonun memnuniyetle karşılanması, sürecin ise stratejik dikkat ve diplomatik ihtiyatla takip edilmesi gerektiğini kaydeden Destici, "Dış politikada kalıcı dostluklardan ziyade, kalıcı çıkarlarımız esastır. Asıl başarı, zirvede verilen mesajların ülkemizin güvenliğini, savunma kapasitesini ve milli menfaatlerini güçlendiren kalıcı kazanımlara dönüşmesiyle anlam kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BBP'den NATO Zirvesi Değerlendirmesi: Stratejik Ağırlık Güçlendi - Son Dakika

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