BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılı anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılı anılıyor

BBP\'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu\'nun vefatının 15. yılı anılıyor

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti. Siyasetteki ilkeli ve dik duruşuyla tanınan Yazıcıoğlu, darbe karşıtı söylemleriyle akıllara kazındı. Yazıcıoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, Yazıcıoğlu'nun darbelere karşı duruşu ve siyasi söylemleri de vurgulandı. Yazıcıoğlu'nun şiirlerine de yer verildi.

25.03.2024 11:15  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15'inci yılında anılıyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti.

Siyasetteki ilkeli ve dik duruşuyla tanınan, darbe karşıtı söylemleriyle akıllara kazınan Yazıcıoğlu, Türk siyasetinin unutulmazları arasında yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 31 Aralık 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğan, ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede tamamlayan Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu.

Henüz 14 yaşındayken Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketine katılarak siyasete ilk adımını atan Yazıcıoğlu, 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezinde görev yapmaya başladı. Yazıcıoğlu, devam eden yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini de yürüttü.

Siyaset yoluna 1978'de Ülkücü Gençlik Derneğinin kurucu genel başkanı olarak devam eden Muhsin Yazıcıoğlu, 1980'de genel başkan müşaviri olarak MHP'de görev aldı.

"Eller silah değil, kalem tutmalı"

Anadolu gençliğinin en iyi şekilde yetişmesi düşüncesiyle hareket eden Yazıcıoğlu, gençlerin alacakları iyi eğitimlerle vatana ve millete hizmet etmesi gerektiği düşüncesini her zaman dile getirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu, 24 yaşındayken dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e yazdığı mektubunda "Eller silah değil, kalem tutmalı." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi öncesi dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak gençliğin sürüklendiği kaos ve kardeş kavgasını gören bir siyasi ferasetin de sahibiydi.

Yazıcıoğlu, askeri darbenin ardından "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda" yargılandığı sırada 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl cezaevinde yattı. Dava sonunda herhangi bir ceza almayan Yazıcıoğlu, milletine ve devletine bağlılığından hiçbir zaman vazgeçmedi.

Yazıcıoğlu, milletine hizmet için 1987'de siyasete kaldığı yerden devam etti, Milliyetçi Çalışma Partisinin (MÇP) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

BBP'yi kurdu

Yazıcıoğlu, 1991'deki genel seçimlerde tercihli sistemle Sivas'tan milletvekili seçilirken, partisiyle 1992'de yol ayrımına gitti.

"Siyasi anlayışımız uyuşmuyor" diyerek bir grup arkadaşıyla MÇP'den ayrılan Yazıcıoğlu, 1993'te kurucu genel başkanı olduğu Büyük Birlik Partisini (BBP) Türk siyasetine kazandırdı.

Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde ANAP ile yaptıkları ittifakla yeniden Meclis'e girdi. Yazıcıoğlu, 1996'da ANAP'tan istifa ederek BBP'ye döndü.

Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili seçildi ve TBMM'ye girerek seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini yeniden devraldı.

Seçim için kiraladıkları helikopter düştü

Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katıldı.

"Hazineden yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız." diyen Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun ilçesinde düştü.

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.

Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki törende, Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun üzeri, sevenleri tarafından çiçeklerle donatıldı. Sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, memleketi Sivas başta olmak üzere Anadolu'nun birçok şehri ile Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerde cami, cadde, park, okul ve vakıflara verilerek yaşatılıyor.

Darbelerin karşısında yer aldı

Yazıcıoğlu, siyasi hayatında her zaman darbelere karşı çıktı.

Millet iradesinin yanında yer alan, siyasi yaşamı boyunca görüşünü her zaman yüksek sesle dile getiren Yazıcıoğlu, 28 Şubat postmodern darbesine karşı duran liderlerden biri olarak da öne çıktı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Ordu gözbebeğimizdir ancak namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam." sözü, o dönem ve sonrasında darbelere karşı adeta simge haline geldi.

BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun, siyasi yaşamı boyunca yaptığı bazı açıklama ve söylemleri de siyasete damga vurdu.

Yazıcıoğlu'nun o sözlerinden bazıları şöyle:

"Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için bu kadar fırıldak olmaya gerek yok.", "Firavun'a karşı çıkmak yetmez, Musa'nın yanında olmak gerekir.", "Ben devlete, millete kurşun sıkanlara değil, 'ben okumak istiyorum' diyenlere af istiyorum.", "Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz."

Şiirleri hafızalarda

Vatan ve millet sevgisiyle, ilkeli duruşuyla Türk siyasi hayatında iz bırakan liderlerden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu, siyasetçi kimliğinin yanı sıra şiire tutkusuyla da biliniyordu.

Yazıcıoğlu'nun naaşının helikopter düştükten sonra karların üzerinde bulunması, sevenlerine "Üşüyorum" şiirini hatırlattı ve sevenleri tarafından adeta sembol haline getirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun şiirinde, "...Huzur dolu içimde/ Ben sonsuzluğu düşünüyorum/ Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum/ Durun kapanmayın pencerelerim/ Güneşimi kapatmayın/ Beton çok soğuk, üşüyorum..." dizeleri yer almaktaydı.

Cezaevinde bulunduğu dönemde yazdığı "Gül" isimli şiirindeki "Gül, gül ki gül yüzünde binlerce güller açsın/ Gül bahçesi gül yüzünden sevgi topla demet demet/ Sevgide güller açsın, güller sevgi dağıtsın/ Sevgiyle bakıyor gül gibi görüyorsan sen bahtiyarsın..." dizeleri de Yazıcıoğlu'nun umuda ve sevgiye verdiği önemi gözler önüne seriyor.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Siyaset, Ölüm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılı anılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
    13:01 Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

    Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

  • Düzce'de 112 hane evde bakım hizmetinden yararlanıyor
    13:01 Düzce'de 112 hane evde bakım hizmetinden yararlanıyor

    Düzce'de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli tarafından yaşlı, kimsesiz ve engelli bireylere evde bakım hizmeti veriliyor. Kentte 63 mahallede bulunan 112 haneye düzenli olarak giden ekipler, yaşlı ve kimsesiz bireylerin kişisel bakımlarını yaparak evlerini temizliyor. Hizmetten yararlanan yaşlılar, belediye ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

  • Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
    13:00 Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sanayi Köprülü Kavşakta meydana gelen zincirleme kazada 3 araç karıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

  • Arnavutköy'de Sağanak Yağış: Vatandaşlar Sırılsıklam Oldu
    12:59 Arnavutköy'de Sağanak Yağış: Vatandaşlar Sırılsıklam Oldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Yağışların gün içinde aralıklarla etkili olabileceği kaydedildi.

  • İstanbul Valisi Davut Gül, Kadir İnanır'ın Hastanede Ziyaret Etti
    12:59 İstanbul Valisi Davut Gül, Kadir İnanır'ın Hastanede Ziyaret Etti

    İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneyi ziyaret etti. Vali Gül, İnanır'ın ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

  • Lokantada 'cepçilik' yapan hırsız kamerada
    12:57 Lokantada 'cepçilik' yapan hırsız kamerada

    İstanbul'da yemek yeme bahanesiyle gittiği restoranlarda, sandalyeye asılan mont ya da çantaların içinden hırsızlık yapan Bulgaristan uyruklu hırsız polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bazı restoranlardan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Zonguldak'ta av yasağına sayılı günler kala tezgahlar balıkla dolup taştı
    12:57 Zonguldak'ta av yasağına sayılı günler kala tezgahlar balıkla dolup taştı

    Zonguldaklı balıkçılar, av sezonunun sonuna yaklaşırken hamsi, istavrit ve mezgit gibi balıklarla dolu tezgahlarını açtı. Ramazan ayında da balık satışı devam ederken, vatandaşlar iftar sofraları için balık alışverişi yaptı. Balıkçı esnafı, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte balığın azalacağını belirtti.

  • Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Tosca' Operasını Sahneleyecek
    12:57 Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Tosca' Operasını Sahneleyecek

    Antalya Devlet Opera ve Balesi, ünlü 'Tosca' operasını sanatseverlerle buluşturacak. Opera, 26 Mart'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Eserin orkestrasını Lorenzo Castriota yönetecek ve dekor-kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a ait olacak. 'Tosca'yı Bilge Yılmaz, 'Cavaradossi'yi M.Burak Pektaş, 'Scarpia'yı Umut T. Akça seslendirecek. Biletler, çeşitli gişelerden ve online olarak temin edilebilecek.


12:47 DEM Parti Adayları Adana’da Seçimlerden Çekilecek İddiası DEM Parti Adayları Adana'da Seçimlerden Çekilecek İddiası
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
10:55 Moskova’daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5’e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu Moskova'daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5'e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
07:51 Rusya’yı kana bulayan saldırganların sorgu görüntüsü ortaya çıktı Cinsel organına 80 volt elektrik vermişler Rusya'yı kana bulayan saldırganların sorgu görüntüsü ortaya çıktı! Cinsel organına 80 volt elektrik vermişler
12:45 MSB, ATAK helikopterinin terör hedeflerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı MSB, ATAK helikopterinin terör hedeflerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:42 Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’ndaki taarruz emri deşifre edildi Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki taarruz emri deşifre edildi
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:37 Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:02 Türkiye’de 2023 yılı işsiz sayısı belli oldu. Son 10 yıl ayrıntısı Türkiye'de 2023 yılı işsiz sayısı belli oldu. Son 10 yıl ayrıntısı!
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 12:58:32. #1.13#
SON DAKİKA: BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılı anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement