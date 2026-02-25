Bebeğe verilecek isim aile kavgasına dönüştü; kayınpeder, damadını tüfekle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bebeğe verilecek isim aile kavgasına dönüştü; kayınpeder, damadını tüfekle vurdu

Bebeğe verilecek isim aile kavgasına dönüştü; kayınpeder, damadını tüfekle vurdu
25.02.2026 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da yeni doğan bebeğe verilecek isim üzerine yaşanan aile içi tartışma, kayınpederin damadını tüfekle yaralamasıyla sonuçlandı. Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Kayınpeder A.E., damadı S.D.'yi bacağından yaraladı ve gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

KÜTAHYA'da yeni doğan bebeğe verilecek isim nedeniyle çıkan tartışma, aile içerisinde silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta yaşanan arbede sırasında kayınpeder A.E., damadı S.D.'yi tüfekle bacağından yaraladı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi Şehit Sadık Uçak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde yeni doğan bebeğe verilecek isim konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kayınpeder A.E. aracından aldığı tüfekle damadı S.D.'ye sokakta ateş etti. Bacağına saçmalar isabet eden damat S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D. yakındaki özel hastaneye götürülürken, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerince şüpheli kayınpeder A.E. tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kütahya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebeğe verilecek isim aile kavgasına dönüştü; kayınpeder, damadını tüfekle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı

23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
22:42
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
20:59
Arakçi’den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 23:32:40. #7.11#
SON DAKİKA: Bebeğe verilecek isim aile kavgasına dönüştü; kayınpeder, damadını tüfekle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.