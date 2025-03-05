Bebek Ölüm Oranındaki Artış Özel Hastanelere Bağlanıyor

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(TBMM) - TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu'nda konuşan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul, anne ölüm hızı, ölüm oranının binde 13.5 olduğunu söylerken "2024 yılında bebek ölümleri oranı ise binde 10.2 oldu. Aslında 2020 yılında 8.7 iken biz o dönemlerden yani 8'li sayılardan 10.2'ye çıktığımızı düşünmemiz gerekiyor. Sayı biraz artmış. Bence bunun en önemli nedeni bölgede özel hastane sayısının artmasından kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul, Gaziantep Sanko Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Sarıkabadayı ve Şanlıurfa Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yücesoy Bağdiken sunum yaptı.

Güneş, komisyonun açılış konuşmasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktora yönelik saldırıyı kınadığını belirterek, "Bu menfur olayı şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. İlaç kullanımı, bağımlısı olan bir hastası tarafından uygulanmış; bunu şiddetle kınıyoruz. Doktorumuza da geçmiş olsun diyoruz, kendisine acil şifalar diliyoruz ve her daim doktorumuzun ve sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun komisyonda mutlaka dinlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "atanmış hiç

kimsenin seçilmişlerin üzerinde olmadığına, bu Komisyonun üzerinde olmadığına inanıyorum; bunu yineliyoruz. Mutlaka Sağlık Bakanı ve hastanesi kapanan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da dinlenmesini biz tekrar öneriyoruz. Sağlık Bakanının da gelip kendi çözüm önerilerini, o dönem İl Sağlık Müdürü iken yapılmış hatalar var mı, yok mu? Burada bizleri bilgilendirmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bebek ölüm artışlarının en önemli nedeni özel hastane sayısının artmasından kaynaklanıyor"

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul, bebek ölümlerindeki artışa neden olarak özel hastanelerin yaygınlaşması olduğunu belirtti. Diyarbakır'daki sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi veren Ertuğrul, şöyle konuştu:

"2024'te riskli grupta yer alan gebe sayısı 16 bin 470 olarak bu önemli bir oran. İçerisinde 3 bin 406 adet yüksek kırılmalar olarak yer aldı. Toplam lohusa sayımız 30 bin 838 yani toplam gebe sayımız 32 bin 687'dir. 2024 yılında toplam bebek sayımız 31 bin 917 oldu. Anne ölüm hızı, ölüm oranı binde 13.5. 2024 yılında bebek ölümleri oranı ise binde 10.2 oldu. Aslında 2020 yılında 8.7 iken biz o dönemlerden yani 8'li sayılardan 10.2'ye çıktığımızı düşünmemiz gerekiyor. Sayı biraz artmış. Bence bunun en önemli nedeni bölgede özel hastane sayısının artmasından kaynaklandığını düşünüyorum."

"Doğurganlık hızında 2022 yılında Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında beşinci sırada yer aldı"

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yücesoy Bağdiken, yaptığı sunumda şunları söyledi:

"Ülkemizde toplam doğurganlık hızı 2023 verilerine göre, 1.51 iken bu oran aslında doğurganlık hızının düştüğünü biliyoruz. Şanlıurfa'da doğurganlık hızı en yüksek il olarak kayıtlara geçti ve 3.27 oldu. Bu sayı şunu tarif etmekte: Bir kadının doğurganlık çağının 15-49 yaş arasında sahip olabileceği, ortalama çocuk sayısını ifade eder. Türkiye verilerine göre neredeyse iki kat yüksek. Toplam doğurganlık hızı 1.63 olan 2022 yılında Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında beşinci sırada yer aldı."

"Bebek ölümü oranları toplumun gelişmişlik endeksini gösterir"

Gaziantep Sanko Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Sarıkabadayı, sunumunda şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık göstergesi anlamında anne ölümüyle beraber bebek ölümü oranları toplumun gelişmişlik endeksini gösterir. Tek bir dokunuşla bir çok şeyi düzeltmek veya ölüm oranlarını azaltmak çok mümkün olmayabilir ama yaptığımız dokunuşlarla bu işi düzeltebiliriz. Gebelik izlemleri, bebeklerin trans kotları ve yeni doğan bakım süreçleri ayrı ayrı ele alınması gerekir. Gaziantep'in doğurganlık hızı Şanlıurfa kadar olmasa da yüksek olduğu bir il. Kaba doğum hızımız yüksek. Kaba ölüm oranının düşük olması nüfus fazla olmasından kaynaklanıyor. Genç nüfus fazla olunca kaba ölüm oranı düşük oluyor. Bu bebek ölüm oranlarını göstermiyor. Doğurganlık hızımızda ikinin üzerinde. Bebek ölümlerinin Türkiye'de yüzde 40'ı özel hastanelerde gerçekleşirken bu oran Antep'te yüzde 80'lerde gerçekleşiyor. Bu veri 2023 yılına ait. 2024 yılında bu verilerin değişeceğini düşünüyorum. Şehir hastanesinin kurulmasıyla burada bir düzelme oldu."