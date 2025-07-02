Bebek Ölümüne Neden Olan 'Yenidoğan Çetesi' Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bebek Ölümüne Neden Olan 'Yenidoğan Çetesi' Davası

02.07.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bebek ölümlerine yol açan suç örgütü davasında 57 sanık yargılanıyor.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın 30. duruşması başladı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 15 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Basın mensuplarının da takip ettiği duruşmanın yapıldığı salonda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Duruşmada bazı sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam ediliyor.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın büyük kısmının sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi açıdan en fazla kazancın elde edilmesi olduğu iddianamede yer alıyor.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

Bu arada, davanın sanıklarından İlker Gönen, Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat'ta intihar etmişti.

"Yenidoğan çetesi"ne yönelik 13 sanıklı iddianame ana dosyayla birleştirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "yenidoğan çetesi"ne yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının fezlekesi doğrultusunda hazırlanan 57 sayfalık iddianamede ise 13 kişi "şüpheli", Sosyal Güvenlik Kurumu "suçtan zarar gören" olarak yer alıyor.

Firari hemşire Serenay Şenkalaycı'nın iki dosyada da şüpheli olarak yer aldığı iddianame, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden ana dosyayla birleştirilmişti.

Öte yandan mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısını tehdit eden sanık Mustafa Kemal Zengin'in dosyasını ayırmış, davadaki sanık sayısı 57 olmuştu.

Kaynak: AA

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, istanbul, Politika, Sağlık, Güncel, Yargı, Hukuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebek Ölümüne Neden Olan 'Yenidoğan Çetesi' Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’da kan donduran keşif 383 ceset bulundu Meksika'da kan donduran keşif! 383 ceset bulundu
Bursa’daki deprem paniği kamerada Bursa'daki deprem paniği kamerada
Parkta korkunç anlar Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı Parkta korkunç anlar! Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı
Hastaneye giden ailenin önünü kestiler ’’Kadın olarak yalvarıyorum’’ dese de dinlemediler Hastaneye giden ailenin önünü kestiler! ''Kadın olarak yalvarıyorum'' dese de dinlemediler
İsrail Gazze’ye “Masal bitti, Hamas artık tarih oldu“ yazılı bildiriler attı İsrail Gazze'ye "Masal bitti, Hamas artık tarih oldu" yazılı bildiriler attı
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
Başını kesip sulama kanalına attı, mahkemede “Pişmanım“ deyip başsağlığı diledi Başını kesip sulama kanalına attı, mahkemede "Pişmanım" deyip başsağlığı diledi
Ümit Özdağ’dan ittifaka yeşil ışık Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık
Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı Karnından çıkana inanamadı Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı Her gören aynı yorumu yaptı Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Ümit Özdağ’dan CHP’lileri kızdıracak Saraçhane kararı Ümit Özdağ'dan CHP'lileri kızdıracak Saraçhane kararı

11:44
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
11:19
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı
10:46
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz Aliyev’den Putin’e misilleme geldi
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi
10:16
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
16:29
Kerem Demirbay’ın yeni takımı belli oldu 10 numaralı formayı giyecek
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
16:19
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
15:44
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı
15:36
Aile hekimleri için “6 ay muayeneye gelmeyen hasta“ kuralı değişiyor
Aile hekimleri için "6 ay muayeneye gelmeyen hasta" kuralı değişiyor
15:34
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah’ım sen bize yardım et
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım sen bize yardım et
15:33
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa’yı renklerine bağladı
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı
15:25
Defne Samyeli’den doğum günü partisinde cesur tercih
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 11:59:22. #7.12#
SON DAKİKA: Bebek Ölümüne Neden Olan 'Yenidoğan Çetesi' Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.