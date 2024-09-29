Bebek Sahili'nde Yüzme ve Kahvaltı Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Bebek Sahili'nde Yüzme ve Kahvaltı Geleneği Devam Ediyor

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İstanbul'un Bebek Sahili, her pazar günü yüzmek isteyenlerin buluşma noktası oldu. İstanbullular, kendi aralarında imece usulü kahvaltı yaparak denizin tadını çıkarıyorlar.

29.09.2024 17:11  Güncelleme: 17:23
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(İSTANBUL) - İstanbul'da Bebek Sahili, her pazar günü yüzmek isteyenlerin ortak adresi oldu. İstanbullular, bir yandan yüzerken bir yandan da imece usulüyle yapılan kahvaltı geleneğini de sürdürüyor.

İstanbul'da çok sayıda yurttaş, her hafta sonu Bebek Sahili'ne giderek yüzüyor. Yaklaşık 6 yıldır Bebek Sahili'nde yüzdüğünü belirten Aydın Aydıner, "Bu sene özellikle burası çok kalabalık oldu. Boğaz bu sene çok temiz. Bugünkü sponsorumuz Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ali Rıza Yılmaz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bugünkü kahvaltı için" dedi.

"Bir kahvaltı geleneği var"

Bebek Parkı'nın çok özel bir yer olduğunu belirten Ali Rıza Yılmaz da "Yıllardır burada bir gelenek olmuş. Hafta sonu fırsat bulanlar burada denize giriyorlar. Bir kahvaltı geleneği var. İmece usulü. Herkes evinden bir şeyler getiriyor. Burada bir değer oluşmuş. Biz de esnaf olarak niçin kahvaltı vermeyelim dedik. İş yeri olarak buradaki dayanışmaya biz de dokunduk" ifadelerini kullandı.

"Boğaz'ın tadına varanların tercihi"

Korhan Akderin de "Boğaz'ın tadına varabilenlerin burası tercih sebebi oldu. Birçok yerde insanlar tatile gidiyorlar, yazlıkları var ama herkes dönüp dolaşıp Bebek'i arıyor. İstanbul demek, Beşiktaş demek; Boğaz demek. Biz de bunun güzelliklerinden yararlanıyoruz" diye konuştu.

Bebek Sahili\'nde Yüzme ve Kahvaltı Geleneği Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bebek Sahili'nde Yüzme ve Kahvaltı Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika

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