Bedensel engelli Yasin Karbuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde Mehmetçik'i yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Bedensel engelli Yasin Karbuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde Mehmetçik'i yalnız bırakmadı

Bedensel engelli Yasin Karbuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde Mehmetçik\'i yalnız bırakmadı

Erzurum'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılan bedensel engelli Yasin Karbuz, yaklaşık 20 yıldır askeri kıyafet ile törenlere katılıp, elinde ve sırtında Türk bayrağı taşıyarak Mehmetçik'e destek verdi. Karbuz, protokol ve vatandaşlar tarafından alkışlandı. Evli ve 4 çocuk babası olan Karbuz, her bayram asker kıyafeti giyerek askerinin yanında olmanın hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

30.08.2024 15:15
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ERZURUM'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Yaklaşık 20 yıldır askeri kıyafet ile törenlere katılıp, elinde ve sırtında Türk bayrağı taşıyan bedensel engelli Yasin Karbuz (41), bu yıl da katıldığı törende Mehmetçik'i yalnız bırakmadı. Karbuz protokol ve vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törenler, Hastaneler Caddesi'nde devam etti. Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, törene katılan askerler ile vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi mehteran bölüğü marşlar söyledi. Erzurum bar ekibi gösteri yaptı. Törenler asker ve gazilerin geçişi ile sona erdi. Resmi geçitte yer alan ve yaklaşık 20 yıldır askeri kıyafet ile törenlere katılıp, elinde ve sırtında Türk bayrağı taşıyan bedensel engelli Yasin Karbuz, protokol ve vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Evli ve 4 çocuk babası Karbuz, hasta olsa bile hiçbir bayramı kaçırmadığını söyledi. Karbuz, "Her bayrama asker kıyafetimi giyer, sırtıma ve elime bayrağımı alır; askerimin yanında olurum. Asker olmak, tek hayalimdi. Ben de bu gibi törenlerde asker kıyafetimi giyerek hayalimi gerçekleştiriyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Erzurum, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bedensel engelli Yasin Karbuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde Mehmetçik'i yalnız bırakmadı - Son Dakika

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