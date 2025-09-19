Behiye Aksoy\'un Hayatı Film Oluyor

Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Behiye Aksoy'un yaşamı, sinemaya uyarlanıyor. Sanatçının yakın dostu ve Fethiye Müzik Sevdalıları Kültür ve Sanat Derneği Başkanı müzisyen Serhan Korhan, 10 yıl önce hayatını kaybeden Aksoy'un çocukluk yıllarından son dönemine kadar yanında olanlarla görüşerek çalışmasını tamamladı.

Alzaymır hastalığının son dönemlerinde de Aksoy'un yanında olduğunu belirten Korhan, sanatçının yaşadıklarını kaleme aldı. Projeden elde edilecek gelirle, Aksoy'un adını taşıyacak bir kültür merkezi açılması hedefleniyor.

"UNUTULMAMAK VE UNUTTURMAMAK İÇİN BAŞLADIK"

Korhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 8 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını söyledi. Aksoy'un yaşam öyküsünün yanı sıra, dönemin gazino hayatı, plak dünyası ve şöhret basamaklarının da filmde yer aldığını belirtti.

"Sahnenin ışıltılı yanlarını, eksilerini, şöhret basamaklarını çıkarken yaşanan zorlukları kaleme aldık. Yakın zamanda sanatseverlerle buluşturacağız" diyen Korhan, eserin sadece Behiye Aksoy'u değil, o dönemin tüm sanatçılarını kapsayan bir yapıt olacağını vurguladı.

Korhan, alzaymır sürecinde sanatçının sürekli yanında olduğunu ifade ederek, hayatını yazma fikrinin de o dönemde oluştuğunu anlattı. "Kaldığımız bakımevine kimsenin gelmemesi, gelenlerin de sadece kamera önünde poz vermesi beni çok üzmüştü. İnsanların vefa duygusunu kaybettiği bir dönemde, unutulmamak ve unutturmamak için bu çalışmaya başladık" diye konuştu.

GELİR KÜLTÜR MERKEZİNE AKTARILACAK

Projeden ticari bir kazanç amacı gütmediklerini kaydeden Korhan, film gelirinin Behiye Aksoy adına kurulacak bir vakıf ve kültür merkezi için kullanılacağını açıkladı. Fethiye'de planlanan merkezde konser salonunun yanı sıra, müzik, tiyatro, resim, enstrüman atölyeleri ve gençlere yönelik sanat çalışmaları yapılacak.

"Behiye Hanım tırnaklarıyla sıfırdan zirveye gelmiş bir sanatçı. Onun hayatı yeni nesiller için rol model olacak. Bu merkezde unutulan birçok sanatçı için de köşeler hazırlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.