Belarus, Çanakkale\'de Fahri Konsolosluk Açtı

Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Yury Ambrazevich, tarihi öneme sahip Çanakkale'de ülkesinin fahri konsolosluğunu açmanın son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Burası yükselen Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunda ilk adımlarını attığı bir şehirdir." dedi.
Ambrazevich, Belarus Cumhuriyeti'nin Çanakkale Fahri Konsolosluğu'nun açılış törenine katıldı.
Törende yaptığı konuşmada, açılışın Belarus ve Türkiye arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adım olduğunu dile getiren Ambrazevich Çanakkale'nin Türk tarihi açısından çok önemli bir şehir olduğunu vurguladı. Ambrazevich, "Fahri konsolosluğumuzu askeri zafer ve şeref şehri olan, tarihi öneme sahip bir şehirde açıyor olmamız oldukça anlamlıdır. Burası yükselen Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunda ilk adımlarını attığı bir şehirdir." ifadelerini kullandı.
Ambrazevich, fahri konsolosluğun açılışının teknik bir diplomatik etkinlik olmadığını, ikili ilişkilerin dostane ve karşılıklı saygıya dayalı olduğunu gösterdiğini kaydetti.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Çanakkale'nin, Belarus'un Novogrudok şehri gibi kültür ve turizm alanında gelişen bir şehir olduğunu söyledi.
Belarus ile yapılacak işbirliğinin bu iki şehir açısından çok önemli olduğuna işaret eden Aktaş, "Karşılıklı imzalanacak protokol, Çanakkale ile Belarus'un güzel şehri Novogrudok arasında dostane ve saygılı bir ilişki kurulmasıyla kalmayacak, aynı zamanda ticaret, eğitim, kültür ve turizm anlamında işbirliği yapmamıza olanak sağlayacaktır." diye konuştu.
Vali Aktaş, Bakan Yardımcısı Ambrazevich'in Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele ile ilgili güzel düşüncelerini yansıtan övgü dolu sözlerine de teşekkür etti.
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük de Türkiye ile Belarus arasında dostane ilişkileri her daim sürdürmenin öncelikleri arasında bulunduğunu anlattı.
Geçen yıl meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından Belarus'un gösterdiği destekle dostluğun pekiştiğini kaydeden Yörük, "Türk halkı Belarus'un yardımlarını hiçbir zaman unutmayacaktır. İkili ilişkilerimizde ümit vaat eden ve güçlü bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyeli büyütmek için hem ulusal hem de uluslararası bağlam önem taşımaktadır." dedi.
Belarus'ın Çanakkale Fahri Konsolosu Rıdvan Demirhan da kendisinin her iki ülke adına ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması ve güçlendirilmesi için görev yapacağını söyledi.
Konuşmaların ardından, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran ve Novogrudok Vali Yardımcısı Aliaksandr Hryts arasında işbirliği protokolü imzalandı, Çanakkale Valisi Aktaş ve Bakan Yardımcısı Ambrazevich birbirlerine karşılıklı hediye takdiminde bulundu.
Törene, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Baro Başkanı Hande Keskin ile işadamları, STK temsilcileri ve akademisyenler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Belarus, Çanakkale'de Fahri Konsolosluk Açtı - Son Dakika
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 32.845'e ulaştığını açıkladı.
Bursa'nın Uludağ'ın eteklerindeki İnkaya Mahallesi'ndeki bir villada çıkan yangında bulunan cesedin, villanın bahçıvanı olan Ali V. tarafından öldürülen arkadaşı Mustafa Ş.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Ali V., cesedi yok etmek için yangın çıkarttığı sırada ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği, olayın perde arkasını araştırırken, Ali V. cinayeti itiraf etti ve tutuklama kararı verildi.
FAW Grup, bu yılın ilk çeyreğinde araç satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttığını bildirdi. Grupun toplam satışlarının 100.300 adedini oluşturan Hongqi marka otomobilin satışları ise yüzde 64,3 artış gösterdi.
Gazze'de yardım faaliyetlerinde bulunan World Central Kitchen (WCK), İsrail'in hava saldırısı sonucu 7 personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı. WCK'nın kurucusu José Andrés, çalışanların İsrail ordusunun hava saldırısında öldüğünü belirtti. Yardım kuruluşunun saldırıyla ilgili yaptığı son açıklamaya göre yardım görevlileri WCK logolu araçlarla seyahat ederken saldırıya uğradılar. WCK, bölgedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, kaçak sigara, nargile tütünü ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, aranan şahıslar listesinde yer alan M.Y.T. isimli şahıs yakalandı. M.Y.T., silahlı tehdit, kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurma, hırsızlık gibi suçlardan toplamda 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U-14 Türkiye Şampiyonası, 22-28 Nisan tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilecek. 16 takımın katılacağı turnuvanın kura çekimi ise daha sonra yapılacak.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan 12 katlı bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor. Yangında ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?