Belçika\'da İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin\'e destek için toplanan kalabalığa sert müdahaleye suç duyurusu

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Belçika'da, İsrail'in Brüksel Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek için toplanan kalabalığa sert müdahaleye ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, başkentteki bir hukuk bürosu, büyükelçiliğin yer aldığı Uccle'in belediyesi ile belediye başkanı Boris Dillies ve ilgili polis birimi hakkında şikayette bulundu.

Polisin kullandığı göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve cop nedeniyle yaralanan öğrenciler, şikayetçi oldu.

Uccle Belediye Başkanı Dillies, belediye yetkilileri ve polisler, 28 Mayıs'ta büyükelçilik önünde toplanan Filistin destekçilerine "orantısız güç kullanmakla" suçlandı.

Emniyet güçlerini protestoya müdahale etmesi için çağıran belediye başkanı Boris Dillies ise protestonun "izinsiz yapıldığı gerekçesiyle polis müdahalesinin yasal ve meşru olduğunu" savundu.

Dillies, yaralanan göstericiler için üzgün olduğunu belirterek, "Yasa dışı bir gösteriye katıldığınızda bu tür bir riski alıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail Büyükelçiliği önünde Refah'taki saldırıları protesto eden kalabalık polis tarafından göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla uzaklaştırılmıştı.

Göstericiler, "Yeter", "Gazze soykırımını durdurun", "Refah'ı kurtarın" sloganları atarak Belçika ve Avrupa Birliği'nden İsrail'e siyasi ve ekonomik ambargo talep etmişti.

Polisin müdahalesi sonucu bir kişi cop darbesiyle yüzünden yaralanırken, bir kişi de tazyikli su ile yüzünden vurulduğu için gözünden ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri, dün aynı yerde toplanma çağrısı yapmış, yerel saatle 18.00'de düzenlenen protesto da polis müdahalesiyle dağıtılmıştı.