Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında, dijital materyallerde yer aldığı öne sürülen yeni iddialar gündeme geldi.
Soruşturma kapsamında incelenen dijital verilerde, Yalım’ın A.A. ile birlikte Dubai’de tatil yaptığı, gezdikleri yerler, konakladıkları otel ve gittikleri eğlence mekanlarına ilişkin görüntülerin bulunduğu iddia edildi. Aynı materyallerde A.A.’nın uyuşturucu madde kullanırken kendisini kayda aldığı öne sürülen görüntülerin de yer aldığı belirtildi.
Sabah gazetesinin haberine göre; söz konusu Dubai seyahatinin 8 Mayıs tarihinde gerçekleştiği, A.A.’nın ise bu tarihten yaklaşık 10 gün sonra Uşak Belediyesi’nde kadroya geçirildiği iddia edildi.
Öte yandan Özkan Yalım, yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Ankara’daki bir otel odasında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Belediye başkanının yasak aşkıyla ilgili skandal iddia: O anları kayda almış - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)