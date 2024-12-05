Belediye Temizlik Görevlisi Ressam Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belediye Temizlik Görevlisi Ressam Oldu

Belediye Temizlik Görevlisi Ressam Oldu

Trabzon'un Araklı ilçesinde, tozlu araç camlarına resim yapan temizlik görevlisi Erol Ceylan, yeteneğini fark eden belediye başkanı tarafından viyadüklerin renklendirilmesi işine görevlendirildi. Ceylan, artık hayalini gerçekleştirme fırsatına kavuştu.

05.12.2024 09:49  Güncelleme: 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZON'un Araklı ilçesinde sokakta çalışırken gördüğü tozlu araç camlarına, parmaklarıyla manzara resimleri çizen belediye temizlik görevlisi Erol Ceylan (58), yeteneğini fark eden belediye başkanı tarafından viyadüklerin renklendirilmesi işine görevlendirdi. Hayali olan ressamlığı yapma fırsatı bulan Ceylan, kısa sürede tasarımlarını fırça ve boyalarıyla viyadük ayaklarına yansıttı. Ceylan, "Süpürgeyi attım, artık fırçalarım konuşuyor" dedi.

Araklı Belediyesi'nde 14 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Erol Ceylan, resim tutkusunu, araçların tozlu camlarına taşıdı. Görev sahasındaki sokakları süpürüp, gördüğü araçların tozlu camlarına parmaklarıyla portre ve manzara resimleri çizen Ceylan'ın yeteneği, iş yaşamını değiştirdi. Araklı Belediye Başkanı Coşkun Çebi, yeteneğini fark ettiği Ceylan'ı, temizlik kadrosundan alıp, ilçedeki viyadüklerin bölge kültürünü yansıtan temalarla renklendirilmesi işine görevlendirdi. Böylece hayali olan ressamlığı yapma fırsatı bulan Ceylan, kısa sürede tasarımlarını fırça ve boyalarıyla viyadük ve duvarlara yansıttı. Çizimleri ilgi gören Ceylan, taş ve ahşapları oyarak heykeller de yapıyor.

'SÜPÜRGEYİ ATTIM, FIRÇALARIM KONUŞUYOR'

Çocukluk hayalinin ressamlık olduğunu belirten Erol Ceylan, "Çocukluğumda yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Taşı, toprağı, elmayı armudu oyardım, insan ve hayvan figürü yapardım. Ufakken okulda yaptığım resimlere öğretmenlerim hayran kalırdı. Başkanımız beni gördü. Bana verdiği bu görevle çocukluk sevincini yaşıyorum. İnsanlar görüp mutlu olduğunda ben daha da çok mutlu oluyorum. Gece uykumdan kalkıp kalem kağıdı alıyorum. Başlıyorum çizmeye. Duramıyorum. 4 aydır viyadükleri boyuyorum. 14 sene yerleri süpürdüm. Şimdi süpürgeyi attım, fırçalarım konuşuyor. Ben çok mutluyum. Hep yapmak istiyordum keşke imkanımız olsaydı da yapabilseydim "dedi.

'TOZLU CAMLARDAN BURALARA GELDİM'

Tozlu camlardan buralara geldiğini söyleyen Erol Ceylan, "Kömürle resim yapardım. Denizin altına; 3 metre derinlikte, 50 metre boyunda balina yaptım. Kumsalda çalışmalar yaptım. Benim için anlatılmaz bir şey. Bir yerde leke gibi bir şey görsem onu hemen başka bir resme dönüştürürüm. Arabaların tozlu camını gördüğümde dayanamıyordum. Işıklarda duran arabaların tozlu camlarına resimler yapardım. Tozlu camlardan buralara geldim. Yeni görevim muazzam oldu" diye konuştu.

'BİR SANATKAR, ÇÖP KADROSUNDA ÇALIŞABİLİR Mİ DEDİM'

Araklı Belediye Başkanı Coşkun Çebi de Erol Ceylan'ın sanat ruhu ve yeteneğinin güçlü olduğunu söyleyerek, "Deniz kenarında gezerken, kumdan timsah heykeli gördüm. Erol Ceylan onun üzerinde çalışma yapıyordu. O zamanlar bizim elemanımız olduğunu bilmiyordum. 'Bu arkadaş kimdir?' diye sordum. Çöp kadrosunda çalıştığını söylediler. 'Böyle bir sanatkar çöp kadrosunda çalışabilir mi?' dedim. Hemen Erol Ceylan'ı çağırdım. 'Yeteneğini değerlendirmek isteriz, neler yapabiliriz?' diye sordum. Kendisi de çok sevindi. O da yıllardır sanatını icra etmek istiyormuş. Bizler de hemen viyadük altlarını değerlendirmeye başladık. Baktım ki gerçekten bir cevher. İmkan sağladık böylece şehrimizi güzelleştirmeye başladı. Sanat ruhu güçlü bir arkadaşımız" ifadelerini kullandı.

'ARTIK KÜREK YERİNE FIRÇASI ELİNDE'

Çalışmaları için Ceylan'a teşekkür eden Başkan Çebi, "Resim yapmak çocukluk hayaliymiş. Akşam kurduğu hayali, sabah gerçekleştiriyor. Ben buna inanırım; insanın sevdiği işi yapması, dünyanın en mutlu olayıdır. Ona sevdiği işi yaptırmaktan dolayı çok mutluyum. Artık kürek yerine fırçası elinde. Artık çocuklar gibi şen. İyilik iyileştiriyor. Onun iyi hissetmesi bizi de iyileştiriyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Erol Ceylan, Trabzon, Güncel, Araklı, Ressam, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Temizlik Görevlisi Ressam Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
07:44 Soylu’dan “veda“ açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim Soylu'dan "veda" açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim
07:31 Menbiç’te operasyon için geri sayım 8 yıllık hasret bitecek Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
15:05 Guardiola’dan Mourinho’ya çok konuşulacak sözler Guardiola'dan Mourinho'ya çok konuşulacak sözler
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
14:45 Özgür Özel’den grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na yakın vekillere gönderme Özgür Özel'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere gönderme
14:41 Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
14:26 Esad rejimi, Doğu Guta’da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı
14:25 Narin’in ağabeyi sanık Enes Güran’ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA’ya ilişkin rapor talepleri reddedildi Narin'in ağabeyi sanık Enes Güran'ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA'ya ilişkin rapor talepleri reddedildi
14:19 Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak
14:13 Yeni rolu için 20 kilo alan Berk Oktay’ın son hali şaşkına çevirdi Yeni rolu için 20 kilo alan Berk Oktay'ın son hali şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 10:28:22. #1.11#
SON DAKİKA: Belediye Temizlik Görevlisi Ressam Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.