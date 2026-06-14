Belfast'ta Irkçılık Karşıtı Miting - Son Dakika
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Belfast'ta Irkçılık Karşıtı Miting

Belfast\'ta Irkçılık Karşıtı Miting
14.06.2026 12:12
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Belfast'ta bıçaklı saldırı sonrası binlerce kişi, ırkçılık karşıtı miting düzenledi.

BELFAST, 14 Haziran (Xinhua) -- Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta cumartesi günü binlerce kişi, günlerdir evlerin, iş yerlerinin ve araçların hedef alındığı olaylara tepki göstermek amacıyla ırkçılık karşıtı mitingde bir araya geldi.

Belfast pazartesi gecesi yaşanan bıçaklı saldırının ardından günlerce süren göçmen karşıtı şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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