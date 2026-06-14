BELFAST, 14 Haziran (Xinhua) -- Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta cumartesi günü binlerce kişi, günlerdir evlerin, iş yerlerinin ve araçların hedef alındığı olaylara tepki göstermek amacıyla ırkçılık karşıtı mitingde bir araya geldi.
Belfast pazartesi gecesi yaşanan bıçaklı saldırının ardından günlerce süren göçmen karşıtı şiddet olaylarına sahne olmuştu.
Son Dakika › Güncel › Belfast'ta Irkçılık Karşıtı Miting - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?