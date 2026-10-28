Belgrad’da İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Çocuk yaştaki saldırgan öldürüldü - Son Dakika
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Belgrad’da İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Çocuk yaştaki saldırgan öldürüldü

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Belgrad’da İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Çocuk yaştaki saldırgan öldürüldü
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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da İsrail Büyükelçiliği’ni koruyan jandarmaya bugün gece yarısından kısa süre sonra 2 bıçakla saldıran reşit olmayan kişi, vurularak öldürüldü. Saldırıda bir güvenlik görevlisi hafif yaralandı. İçişleri Bakanı İvica Daçiç olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirirken, ülkede terör tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Saldırı, İsrail’de dün yapılan genel seçimin ardından oyların sayıldığı saatlerde yaşandı.

Belgrad’daki İsrail Büyükelçiliği önünde yaşanan bıçaklı saldırı girişimi, polisin müdahalesiyle önlendi. Sırbistan makamları olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirirken, ülkede terör tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

İKİ BIÇAKLA JANDARMAYA SALDIRDI

Sırbistan polisinin açıklamasına göre olay, 28 Ekim Çarşamba günü gece yarısından kısa süre sonra İsrail Büyükelçiliği önünde yaşandı. Elinde 2 bıçak bulunan saldırgan, büyükelçiliğin güvenliğini sağlayan jandarmaya saldırdı. Saldırganın bu sırada “Allahu Ekber” diye bağırdığı belirtildi.

Saldırganı vurarak etkisiz hale getiren güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Daçiç, görevlinin silah kullanmasının “meşru müdafaa” olduğunu söyledi.

“TERÖR SALDIRISI” AÇIKLAMASI

Olayı “terör saldırısı” olarak nitelendiren Daçiç, saldırganın “reşit olmayan ve kimliği henüz belirlenemeyen” biri olduğunu açıkladı. Daçiç, saldırganın Sırbistan güvenlik birimleri tarafından takip edildiğini belirterek, şüphelinin Instagram hesabında DEAŞ’ın siyah bayrağını paylaştığını ve terör örgütüne destek verdiğini ileri sürdü.

Saldırının ardından Sırbistan’da terör tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı ve kritik noktalarda polis varlığı artırıldı.

İSRAİL: PERSONELİMİZ ZARAR GÖRMEDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belgrad Büyükelçiliği’ni hedef alan saldırı girişiminin başarısız olduğu belirtildi. Büyükelçiliğin olay saatinde kapalı olduğu ve hiçbir personelin yaralanmadığı ifade edilen açıklamada, olayın yetkili makamlarca soruşturulduğu kaydedildi.

BÜYÜKELÇİLİK 2024'TE DE HEDEF ALINMIŞTI

Belgrad’daki İsrail Büyükelçiliği, Haziran 2024'te de saldırıya uğramıştı. O saldırıda tatar yayıyla saldıran kişi, büyükelçiliği koruyan bir polisi yaralamış, ardından vurularak öldürülmüştü.

SALDIRI SEÇİMİN GÖLGESİNDE YAŞANDI

Saldırı, İsrail’de dün yapılan genel seçimin ardından gerçekleşti. Yerel saatle 22.00'de sandıkların kapandığı seçimde oy sayımı bugün sürüyor. Merkez Seçim Komitesi’nin açıkladığı verilere göre katılım oranı yüzde 77,7 olarak gerçekleşti. Bu oran, 1999'dan bu yana en yüksek katılım olarak kaydedildi.

Jerusalem Post’un aktardığı çıkış anketlerine göre hiçbir blok, hükümeti kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamadı. Bu sabah açıklanan anketlerde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki bloğun 53-57, muhalefet bloğunun ise 47 sandalye kazanacağı öngörüldü. Netanyahu’nun partisi Likud’un 27-28, Gadi Eisenkot liderliğindeki Yaşar partisinin ise 21 sandalye alacağı tahmin ediliyor. Kesin sonuçlar, oy sayımının tamamlanmasının ardından açıklanacak.

Kaynak: AA
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