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Belgrad'da Türk ve Sırp gazeteciler medya forumunda buluştu - Son Dakika
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Belgrad'da Türk ve Sırp gazeteciler medya forumunda buluştu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) koordinesinde Türk ve Sırp gazetecilerin bir araya geldiği "Sırbistan Medya Buluşmaları Forumu" düzenlendi.

Belgrad\'da Türk ve Sırp gazeteciler medya forumunda buluştu
20.12.2023 - 16:30,
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) koordinesinde Türk ve Sırp gazetecilerin bir araya geldiği "Sırbistan Medya Buluşmaları Forumu" düzenlendi.

Başkentte bir otelde düzenlenen forumda konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bunda medyanın önemine vurgu yaptı.

Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a ziyareti olacağını, iki ülke arasında 5 senede 26 anlaşma imzalandığını, ikili ticaret hacminin rekor seviyelere çıktığını anlatarak, Yeni Pazar'da başkonsolosluğu bulunan Türkiye'nin Novi Sad şehrinde de Fahri Konsolosluğunun gelecek yıl açılacağını kaydetti.

Sırbistan'da Türk firmalarının bulunduğunu, ticaret yaptıklarını, kültürel ilişkileri YEE faaliyetleriyle zenginleştirmeye çalıştıklarını aktaran Aksoy, "Sırbistan'dan Türkiye'ye çok büyük bir ilgi var. Geçen sene Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 360 bini geçti, Sırbistan 6,5 milyonluk bir ülke. Türk Hava Yolları, İstanbul'a günde 6, bazen 7 sefer yapıyor. Geçen sene Ankara'ya, İzmir'e doğrudan seferler başlattık. Sırbistan'daki tüm hava yollarından Türkiye'ye uçaklar uçuyor." diye konuştu.

Türkiye'den de Sırbistan'a büyük bir ilgi olduğunu dile getiren Aksoy, Sırbistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısının yüzde 70 artarak, son bir yılda 170 bin civarına geldiğini aktardı.

YEE'nin bugüne kadar Sırbistan'da 4 bin kişiye Türkçe kursu verdiğini anlatan Büyükelçi Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkçeyi sadece kurslarda öğrenmiyor Sırp halkı. Türk dizileri son derece revaçta, altyazılı olarak gösterildiği için inanılmaz bir şekilde Sırp kardeşlerimizin de yeteneği var, Türkçe konuşmaya başladılar. Çok sık başıma gelmeye başladı, alışveriş merkezinde, sokakta yürürken Türkçe konuştuğumuzu duyup, benimle Türkçe konuşmaya başlıyorlar, bu da memnuniyet verici. Dizileri izleyenler İstanbul'u görmek istiyorlar, seyahatler artıyor. Sırbistan, vize kolaylığı sağladı Türkiye'ye, bu da çok sayıda Türk vatandaşının buraya gelmesini sağlıyor. Sırbistan'daki Türkiye imajı en üst seviyede, Türkiye takdir ediliyor, beğeniliyor hem dış politikasıyla hem ekonomisiyle, çok büyük bir ilgi var. Sırbistan'ın Türkiye'deki imajını aynı seviyede görmüyorum. Bunu geliştirmeye yönelik bazı faaliyetler yapmak lazım, bu konuda çalışmanızı rica ediyorum."

Türkiye-Sırbistan arasındaki ilişkilerde yapılacak çok fazla konu olduğunu kaydeden Hami Aksoy, bu konuda medyaya da önemli görevler düştüğünü ifade etti.

YEE Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, Sırbistan'daki YEE etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği bünyesindeki müşavirlikler de ülkedeki faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Türk ve Sırp gazetecilerin kendilerini ve kurumlarını tanıttığı forumda, karşılıklı işbirliğinin artırılması için yapılması gerekenler ele alındı.

Foruma, AA Türkiye Dış Haberleri Müdürü Gamze Türkoğlu Oğuz'un yanı sıra Türkiye ve Sırbistan'da faaliyet gösteren gazete ve televizyonların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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Sırbistan, Belgrad, Kültür, Diplomasi, Medya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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