Belgrad Ormanı\'nda \'Şafak Operasyonu\': İBB Tabelaları İndirildi

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin idaresindeki Belgrad Ormanı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından 'sözleşme süresi bittiği" gerekçesiyle çok sayıda polis eşliğinde 'şafak operasyonu' yapıldı. İstanbulluların temiz hava ve su kaynağındaki İBB tabelaları indirildi, güvenlik kulübelerinin kapıları levyelerle zorla açıldı.

5 bin hektarlık ormanın 1150 hektarlık bölümünün 'Muhafaza Ormanı' statüsü kaldırılarak Milli Park haline dönüştürülmek istenen Belgrad Ormanı'nda, bu sabah operasyon yapıldı. Çok sayıda polis eşliğinde Belgrad Ormanı'na giden Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, işletme sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tabelasını indirdi. Girişlerdeki güvenlik kulübelerinin kapılarını levye ile zorla açtı. Operasyonun, sözleşme süresi bittiği gerekçesiyle yapıldığı belirtiliyor.

Yüzlerce yıl gerilerden günümüze kadar ulaşabilmiş paha biçilmez mimari eserlere, çok sayıda flora ve faunaya ev sahipliği yapan bir orman olan Belgrad Ormanı'na ilişkin TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi 15. Dönem Yönetim Kurulu da bir açıklama yaptı. Açıklamada, Bizans döneminden başlayarak özellikle şehre içme suyu sağlama işlevi gören 7 adet tarihi bent ve Mimar Sinan'ın eserlerinin de olduğu çok sıkı bir koruma altına alınan ormanla ilgili şu bilgiler verildi:

"Belgrad Ormanı'nın sınırlarının geçmişte bugünkünden çok daha geniş olduğu, ancak aşırı yararlanma, yangınlar, tarım ve hayvancılık için arazi açma ve savaşlar gibi nedenlerle yoğun olarak tahrip edilmiş ve 13 bin hektar olan alanın son 130 yıl içinde yüzde 60'nı kaybederek 5bin 237 hektarı günümüze ulaşmıştır.

"Atatürk tarafından numune orman olarak fakülte hizmetine verildi"

Cumhuriyet'in kuruluşunun hemen ertesi yılı (1924) Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'numune orman' olarak bugünkü Orman Fakültesinin hizmetine verilmiş ve ormana her ne sebeple olursa olsun dışarıdan herhangi bir kimsenin girmesi yasaklanan Belgrad Ormanı, 2/11/1950 tarih ve 12073 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile en üst düzey koruma statüsüne tabi 'muhafaza ormanı' olarak ilan edilmiştir. Orman halen aynı yasal statüsünü korumaktadır.

"Belgrad Ormanı'nın çevresi son 10-15 yılda yerleşim alanları ile hızla büyüdü"

Belgrad Ormanı'nın çevresi son 10-15 yılda yerleşim alanları ile hızla büyümüş, artan altyapı tesisleri, Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Köprü ve çevre yolları ile kuzeyi, 3. havalimanı ile batısı, taş ocakları ve inşaat alanları ile güneyi tamamen yok edilmiştir. Şimdi sıra ormanın kalbine 'Belgrad Ormanı'na gelmiştir. Önce Tabiat Parkı adı altında kemirilen ve tahrip edilen Belgrad Ormanı'ndaki Kirazlı bend Tabiat Parkındaki betonlaşma ormanın geleceği hakkında endişe yaratmaktadır.

"Yaklaşan yağmanın sinyalleri"

Belgrad Ormanındaki tahribat, betonlaşma ve faydalanma baskısı bugünkü haliyle bile ormanın geleceğini tehdit ederken bu yetmiyormuş gibi 5 bin hektarlık ormanın 1150 hektarı Muhafaza Ormanı statüsü kaldırılarak Milli Park haline dönüştürülmek istenmektedir. Ormanı koruma yerine park haline dönüştürecek Milli Park yapma girişimi, kadim Belgrad Ormanı'ndaki yaklaşan yağmanın sinyallerini vermektedir."

Açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) de şu sorular yöneltildi:

"Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde olan Belgrad Ormanı'nın bu statüsünün kaldırılıp Milli Park adı altında birilerinin arka bahçesi haline getirilmek istenmesine OGM yetkililerinin söyleyeceği hiçbir şey yok mudur? Bu alanda OGM teşkilatının yapamadığı, başaramadığı hangi koruma önlemlerini Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nasıl yerine getirecektir? Bugünkü tabiat parklarından sorumlu olan Milli Parklar teşkilatı mevcut betonlaşmayı 1150 hektarlık alana yayarak mı koruyacaklar?"

"Kadim orman betonlaşmadan, tahribattan uzak tutulmalı"

Açıklamada, şu çağrı yapıldı:

"Belgrad Ormanı'nın 1150 hektarlık bölümünün Milli Park ilan edilmesini talep eden DKMP (Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü) ve buna izin veren OGM (Orman Genel Müdürlüğü) yetkililerini doğal ve tarihi bir miras olan kadim ormanın parçalanmasına neden olacak bu geri dönüşü olmayan uygulamadan vazgeçmeye çağırıyor, Belgrad Ormanının Muhafaza Ormanı olarak kalmasını halen faaliyetini sürdüren tabiat parklarındaki betonlaşmanın önlenmesini ve kadim Belgrad Ormanı'nın tahribattan uzak İstanbul halkının nefes ve su kaynağı olarak kalmasında ısrarlı olacağımızın bilinmesini istiyoruz…"