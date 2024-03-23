Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek için çok sayıda kişi, Herrmann Meydanı'nda toplandı.
Göstericiler daha sonra Filistin bayraklarıyla Kottbusserdamm ve Adalbert caddelerinden Oranien Meydanı'na yürüdü.
Üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Herkes yaşama, özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir - Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Soykırımı ve işgali durdurun" ve "Filistinliler için barış ve adalet" yazan döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, attıkları sloganlarla Alman hükümetini İsrail'e silah sağlamasından dolayı eleştirdi.
Soy ismini vermek istemeyen gösterici Ellenora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aklı başında olan herkesin bu gösteriye katılması gerektiğini belirterek "Böyle açık bir soykırıma seyirci kalınamaz. İnsanların kaçma imkanı bile yok. Bu yüzden burada olmak, benim vatandaşlık görevim." dedi.
Alman hükümetinden, en azından oradaki çatışmalara karışmamasını isteyen Ellenora, "Silah ihracatı olmasın, hiçbir şey yapmasın. Orada en azından ilkel silahlarla halledilsin ama silah sağlanmasın. Özellikle Almanya'nın tarihsel sorumluluğu varsa şimdi bir soykırıma katılamaz. Yoksa daha sonra çocuklarımıza ne diyeceğiz?" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Keşan'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 14 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve bu durumun istihdam artışına yol açtığını belirtti. Bakan Bolat ayrıca, Türkiye'nin Edirne'deki önemli konumunu vurgulayarak, hükümetin Edirne'ye yaptığı yatırımları ve esnaflara sağlanan kredi desteğini anlattı. Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik büyüme, ihracat ve savunma sanayi alanındaki başarılarına da değinen Bakan Bolat, ülkenin geleceğine yönelik umutlu olduğunu ifade etti.
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