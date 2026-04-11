Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

11.04.2026 21:27
Berlin'de yapılan eylemde, Filistin'e destek verildi, İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Kreuzberg semtindeki Mehring Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi Görlitzer Bahnhof metro istasyonuna kadar yürüdü.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı, Filistin'e ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezasını protesto etti.

Eylemde, üzerinde "Soykırımı durdurun", "Film değil, İsrail ve Amerikalıların savaş suçudur" ve "Tüm Filistinli esirlere özgürlük" yazan dövizler taşındı.

Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterilen eylemde "İsrail çocukları yakıyor, Almanya destek veriyor", "Netanyahu faşist ve katildir", "Filistin'e özgürlük" ve "Tek çözüm işgalin bitmesi" sloganları atıldı.

Filistin, İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti.

Yürüyüş güzergahında yer alan binaların pencerelerine çıkan birçok kişi göstericilere destek verdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Almanya, Berlin, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
