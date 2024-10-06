Berlin'de Filistin Gösterisi ve Polis Şiddeti Protesto Edildi - Son Dakika
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Berlin'de Filistin Gösterisi ve Polis Şiddeti Protesto Edildi

Berlin\'de Filistin Gösterisi ve Polis Şiddeti Protesto Edildi

Almanya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve polisin şiddetini protesto etti.

06.10.2024 00:16
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Almanya'nın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ve Filistin gösterilerinde Alman polisinin eylemcilere yönelik şiddeti protesto edildi.

Filistin derneklerinin, başkent Berlin'de İsrail soykırımı ve polis şiddetini protesto etmek üzere düzenlediği gösteriye binlerce kişi katıldı.

Berlin Emniyet Teşkilatı binası önünde toplanan göstericiler, daha sonra Filistin ve Lübnan bayraklarıyla Friedrich Caddesi'ne kadar yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterilen eylemde, "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Boykot İsrail" ve "Soykırımı durdurun" sloganları atıldı.

Göstericiler üzerinde "İsrail'in kanlı soykırımını durdurun. Ateşkes şimdi", "Filistin ve Lübnan'da sudan fazla kan akıyor", "Demokrasinin şiddete değil, saygıya ihtiyacı var", "Bizimle olman için Müslüman olmana gerek yok, İnsan olman yeterli" ve "Filistin özgür kalacak" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Eylemde yapılan konuşmalarda 1 yıldan beri devam eden Filistin'e destek gösterilerine polisin sebepsiz müdahale ettiği vurgulandı.

Eylemciler, polisin baskılarına boyun eğmeyeceklerini ve gösterilerin bundan sonra da süreceğini açıkladı.

Basına da tepki gösteren eylemciler, Alman medyasının gerçekleri yansıtmadığı söyledi.

Yürüyüş güzergahı üzerinde toplanan İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayrakları açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştı.

Polis, Filistin'e destek eylemine katılanlar ile provokasyon yapanlar arasına polis araçlarını koyarak gerilimin artmasını önledi.

Gösterinin sonunda polis 3 kişiyi gözaltına aldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin Gösterisi ve Polis Şiddeti Protesto Edildi - Son Dakika

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