Berlin\'de Filistin İçin Gösteri

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçileri, Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekmek için gösteri düzenledi.

Filistin'e destek veren yüzlerce kişi Tiergarten semtinde, Mısır'ın Berlin Büyükelçiliği ve Almanya Savunma Bakanlığının yakınlarındaki Sigismund Caddesi üzerinde toplandı.

Göstericiler, yanlarında getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak İsrail'in insani yardım girişini engellediği Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekti.

Eylemde Filistin bayrakları ile üzerinde "Soykırımı durdurun", "Sessizlik suç ortaklığıdır, Gazze'nin kapılarını açın", "Refah Sınır Kapısı'nı açın, hayatları kurtarın", "Daha ne kadar çocuğun ölmesi lazım" ve "Bombalar değil ekmek" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösteride yapılan konuşmalarda, Almanya ve uluslararası topluma Gazze'de dayanılmaz seviyeye ulaşan açlık krizine karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, gösterinin düzenlendiği bölgedeki birçok caddeyi trafiğe kapattı.