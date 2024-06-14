Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını destekledi - Son Dakika
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Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını destekledi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu raporunun İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik işlediği savaş suçlarını desteklemesi gerektiğini bildirdi. Sanders, BM'nin haklı olduğunu vurgulayarak, uluslararası teşkilatların çalışmalarını ve bulgularını desteklemek gerektiğini belirtti.

14.06.2024 12:11
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ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in, toplu imha dahil olmak üzere Gazze'de Filistinlilere yönelik savaş suçları işlediğini bildiren Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu raporunun desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Sanders'in resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun raporu hatırlatılarak, "BM'nin haklı olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in evleri, sağlık, eğitim ve sivil altyapı tesislerini yok ederek Hamas'ın da 7 Ekim'deki saldırılarla "savaş suçu işlediği" belirtildi.

"BM ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası teşkilatların çalışmalarını ve bulgularını desteklemek zorundayız." ifadesine yer verilen açıklamada, bu teşkilatların Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası hukuk bütününü desteklemeye çalıştığı kaydedildi.

Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, 12 Haziran'da işgal altındaki Filistin topraklarında meydana gelen uluslararası hukuk ihlalleri ve işlenen uluslararası suçlara ilişkin raporunu yayımlamıştı.

İsrail'i Gazze'de Filistinlileri topluca imha etmek dahil savaş suçları işlemekle suçlayan Komisyon, İsrail'den Refah'ta binlerce sivili güvensiz yerlere kaçmaya zorlayan saldırılarını derhal durdurmasını istemişti.

Kaynak: AA

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