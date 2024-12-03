Beşiktaş 100. Yıl Parkı Yenilendi, Hizmete Açıldı

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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Beşiktaş 100. Yıl Parkı'nı kapsamlı bir yenileme çalışmasının ardından yeniden hizmete açtı. Parkın açılışına katılan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür etti.

7 bin 100 metrekarelik alandan oluşan Beşiktaş 100. Yıl Parkı, Yenişehir Belediyesi ve Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan çalışmalarla modern ve işlevsel bir görünüme kavuşturuldu. Parkta, her yaştan vatandaşın faydalanabileceği alanlar oluşturuldu. Basketbol ve futbol sahaları, çocuklar için oyun grupları ve açık hava spor aletlerinin yer aldığı park, bölge sakinlerine spor, eğlence ve dinlenme imkanı sunacak.

Parkın açılışına Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Ayaydın, Feyyaz Uçar ve Kadir Kılıç, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcıları, müdürler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde Mersin, Hatay, Adana, Antalya, Sivas ve Bremen Beşiktaş derneklerinin başkan ve üyeleri de yer aldı.

Törende konuşan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, parkın yenilenmesi ve Beşiktaş isminin yaşatılması dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, Başkan Özyiğit'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Beşiktaş Kulübü yöneticileri ve vatandaşlar parkı gezdi.