Beşiktaş Belediyesi Avrupa Günü'nde STK'larla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beşiktaş Belediyesi Avrupa Günü'nde STK'larla bir araya geldi

Beşiktaş Belediyesi, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Beşiktaş Belediyesi ile dernekler arasındaki iş birlikleri değerlendirildi ve yeni proje fikirleri geliştirildi.

10.05.2024 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla network etkinliğinde bir araya geldi.

Beşiktaş Belediyesi, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla, düzenlediği bir etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte, Beşiktaş Belediyesi ile dernekler arasındaki potansiyel iş birlikleri değerlendirilirken aynı alanda çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşları için yeni proje ve atölye fikirleri geliştirildi. Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğindeki etkinliğe LÖSEV, Beşiktaş Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, KODA Köy Okulları Değişim Ağı, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, Yeni Nesil Gelişim Derneği, İdea Universal Derneği, Good4Trust, Türetim Ekonomisi Derneği, Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği, Boğaziçi Eğitim Kültür ve Gelişimi Destekleme Derneği, Young Future Derneği, Youthart Derneği, Türk Alman Kültür İşleri Derneği, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kurum İçi İlişkiler Birimi'nden temsilciler katıldı.

Beşiktaş Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları katılımcılarla paylaştığı toplantıda STK ve dernek temsilcileri de geçmiş deneyimlerini, uygulamalarını ve gelecek planlarını sundu. Network etkinliği, aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

STK ve dernek temsilcileri, önümüzdeki günlerde Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan proje yazım atölyesinde tekrar bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA

Beşiktaş Belediyesi, Avrupa Günü, Beşiktaş, Sivil Toplum, Etkinlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi Avrupa Günü'nde STK'larla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
18:26 CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde kıyak atama Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde kıyak atama! Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 20:52:15. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi Avrupa Günü'nde STK'larla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement