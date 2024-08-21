Beşiktaş Belediyesi, Kahramanmaraş deprem bölgesine yardım gönderiyor

Güncel

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara ve deprem bölgesine desteğini sürdürüyor. Başkan Rıza Akpolat, "Depremzede yurttaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Deprem bölgesi Hatay Samandağ'ın Koyunoğlu Mahallesi'nde kurulan aşevinde gönüllü olarak çalışan Beşiktaş Belediyesi ekipleri, günlük 3 bin porsiyon sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Başkan Akpolat, yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzede yurttaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. 6 Şubat depreminden bu yana ilaçtan kıyafete gıdadan ısıtıcıya çeşitli ürünleri içeren 76 binden fazla koliyi, 679 kişilik çadırı ve 229 aracı bölgeye ulaştırdık. Desteğimiz ilk günden başladı, yaralarımızı sarana kadar da sürecek" ifadelerine yer verdi.