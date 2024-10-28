Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'den Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'den Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli\'den Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Cumhuriyet'in 101'inci yılı nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli belediyeleri ortak etkinlikler düzenlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Pera Palas'ta Cumhuriyet Balosu, Şişli'de yürüyüş ve Beşiktaş'ta Athena grubunun sahne alacağı konser düzenlenecek.

28.10.2024 10:52  Güncelleme: 11:08
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(İSTANBUL)- Cumhuriyet'in 101'inci yılında "Cumhuriyet'in İzinde Daima İleriye" sloganıyla bir araya gelen Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli belediyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı etkinliklerle kutlayacak. Beyoğlu Pera Palas'ta "Cumhuriyet Balosu", Şişli'de Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü, Beşiktaş'ta ise Athena grubunun sahne alacağı Cumhuriyet Konseri düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Beşiktaş Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Şişli Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında; Beyoğlu'nda Gazi Mustafa Kemal'in sık sık konakladığı Pera Palas'ta Cumhuriyet Balosu, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde yürüyüş, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda ise Athena grubu tarafından Cumhuriyet Konseri gerçekleştirilecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da davetlilerle birlikte etkinliklere katılacak.

Pera Palas'ta Cumhuriyet Balosu düzenlenecek

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim Pazartesi günü Beyoğlu'nda bulunan Pera Palas'ta düzenlenecek Cumhuriyet Balosu ile başlayacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sık sık konakladığı tarihi Pera Palas'ta gerçekleştirilecek baloya siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, misyon şefleri, iş dünyası temsilcileri ve sanat camiasından davetliler katılacak. Keman virtüözü Cihat Aşkın ile piyanist Gülsin Onay'ın müzik ziyafeti sunacağı gecede; vals ve zeybek gösterisi de yer alacak.

Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'den ortak "Cumhuriyet Yürüyüşü"

Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli belediye başkanları, 29 Ekim Salı günü saat 18.00'de Şişli'de bulunan Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret edecek ve ardından genci yaşlısı tüm yurttaşlarla birlikte Halaskargazi Caddesi üzerinden Harbiye Askeri Müzesi'ne doğru yürüyecekler. Belediye başkanları daha sonra ise Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda gerçekleştirilecek Cumhuriyet Konseri'ne katılacak.

Athena sahne alacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yürüyüşün ardından saat 20.30'da Barbaros Meydanı'nda düzenlenecek Athena konseri ile devam edecek. Belediye başkanlarının da katılacağı konserde, Athena grubu evilen şarkılarını Cumhuriyet için seslendirecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'den Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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