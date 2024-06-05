Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak.

05.06.2024 19:05  Güncelleme: 19:31
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Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirdi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Son olarak İskoçya ekibi Rangers'ta görev yapan Giovanni Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu

BEŞİKTAŞ İÇİN İLK MESAJ

Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş için ilk açıklamasını yaptı. Siyah beyazlı takımın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Hollandalı çalıştırıcı, "Merhaba kara kartal! Ben Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'a geliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu

GIOVANNI VAN BRONCKHORST KİMDİR?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 1993 yılında Hollanda'nın Rotterdam kulübünde başlayan van Bronckhorst daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin formalarını giydi ve kariyeri boyunca orta sahada ve savunmada görev yaptı.

Gio lakabıyla tanınan van Bronckhorst, Feyenoord formasıyla 2010 yılında futbola veda ettiği güne kadar; Barcelona formasıyla 1 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonlukları, Arsenal formasıyla 1 kez İngiltere Premier League, 2 kez FA Cup, 1 kez League Cup, 1 kez İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları, Glasgow Rangers formasıyla 2 kez İskoçya Ligi, 1 kez İskoçya Kupası, 1 kez İskoçya Lig Kupası, Feyenoord formasıyla 2 kez Dutch Cup kazandı.

van Bronckhorst Hollanda milli takımıyla 1998-2010 yılları arasında 3 kez Dünya Kupası'nda, 3 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldı. Gio, 2010 Dünya Kupası'nda finalde İspanya'ya karşı kaptan olarak takımının başında sahaya çıktı.

Gio, teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. van Bronckhorst, Glasgow Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA Europa League finaline taşımayı başardı.

Beşiktaş\'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ahmet Yamaç: Sergen Yalçın’ın bu adamdan ne eksiği var Allah aşkına. Ne gerek var anlamsız maceralara. 53 3 Yanıtla
    Tolga Arslanoğlu: Yardımcı yine Serdar Topraktepe. Kovulursa Hollandalı hemen hazır olsun diye. 18 1
  • Ahmet yasin Şimşek: sezon sonunu görmezzzz 31 5 Yanıtla
  • Adem Altindag: 2. Santos vakası yolda maalesef 28 5 Yanıtla
  • Hakan Ekici: Sezon sonunu göremez, mümkün değil. 25 4 Yanıtla
  • Osman Bicer: 14. Hafta da kovulur 2 yıllık maaşınıda alarak tabi 14 2 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Ferhat eser kim bu adam bilgi verir misin;)) 14 0 Yanıtla
    Murat Özden: Hahahaha 9 0 Hasan Vanlı: hahaha 7 0 Murat Ceylan: haklısın bir bilene sormak lazım;))) bugün görülmedi hayırolsun 0 0
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