Beşiktaş\'ta Atatürk\'ü Anma Töreni

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs 1919'un 106'ncı yılı dolayısıyla bir anma etkinliği gerçekleştirdi. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, Akaretler'de bulunan Mustafa Kemal Müzesi önüne çelenk sundu. Anma programı daha sonra, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru'na bindiği Karaköy Rıhtımı'ndaki İlk Adım Anıtı önünde devam etti.

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde, bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 'İlk Adım'ın 106'ıncı yılı dolayısıyla anlamlı bir anma etkinliği düzenledi. Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, belediye meclis üyeleri, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen ve çok sayıda vatandaşla birlikte Akaretler'deki Mustafa Kemal Müzesi önüne çelenk bıraktı. Törende Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 19 Mayıs'a özel mesajı da okundu.

Anma programı, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Karaköy Rıhtımı'ndaki törenle devam etti. Burada Rasim Şişman ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney vatandaşlarla buluştu.

Törende konuşan Rasim Şişman, "Bugün çok özel bir yerde ve çok anlamlı bir tarihte bir aradayız; Karaköy Rıhtımı'ndayız. Tarihimizin en büyük yürüyüşünün ilk adımı tam 106 yıl önce buradan atıldı. İşgal altındaki bir şehirden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bir milletin bütün umutlarını taşıyan bir vapur Anadolu'ya yola çıktı. O günün sabahında İstanbul sisli, puslu ve millet çaresizlik içindeydi. İşte Bandırma Vapuru, o hüznü, çaresizliği ve milletin maküs talihini delip geçerek ilerledi ve bir ilk adım atıldı. Bu ilk adım, bağımsızlığın ilk adımıdır. Bu adım, Anadolu'nun dört bir yanında milletimizin yeniden dirilişinin ilk adımıdır. Bu adım, millet egemenliğinin ilk adımıdır. Bu adım, Cumhuriyetin ilk adımıdır. Bizim şanlı tarihimiz, vatanına sarılan bir milletin, emperyalizme karşı bir direnişin ve bir milletin kendi elleriyle kurduğu devletin tarihidir. Türkiye Cumhuriyeti bize kağnısıyla cepheye mermi taşıyan bir köylünün, halkın bağrından çıkan Kuvvacıların, on dördünde cepheye koşan çocukların ve nice evlatlarını feda etmiş anaların mirasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün bile kulağımızda çınlayan sözü rehberimiz olsun; 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim" dedi.

İnan Güney, "Elbette, umudun atıldığı bu ilk adım gününün gençliğe armağan edilmesi de boşuna değildir. Atamızın biz gençlere milletimiz adına verdiği değişmez bir vazife var: 'Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.' Değerli İstanbullular, bugün işte bu inanç ve kararlılıkla buradayız. İmkan ve şerait ne olursa olsun biz buradayız. İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa edenler olarak buradayız. Milletimizin egemenliğini muhafaza edenler olarak buradayız. Bu kıyıdan yükselen tarihin nefesini hala duyuyoruz. Buradan bir kez daha, selam olsun Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürüyenlere. Selam olsun gelecek kaygısının genç neferlerine. Selam olsun Silivri zindanlarında ülkesi için direnenlere. Selam olsun vatanımızın tapusu Lozan'a sahip çıkanlara. Selam olsun hudutlarımızı koruyan askerlerimize. Selam olsun meydanlarda hürriyeti haykıran milletimize. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız şimdiden kutlu olsun. Bugün buradan, bir milletin bütün umutlarını sırtlanarak bağımsızlık için ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tören, İlk Adım Anıtı'na çiçek bırakılmasıyla sona erdi.