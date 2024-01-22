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Beşiktaş'ta eğlence mekanında bir kadını darbeden 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta eğlence mekanında bir kadını darbeden 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Etiler Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında Y.S. isimli kadının darbedildiği olayı araştırmak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren kadın şüpheliler N.K., D.K. ve iş yeri yetkilisi A.Y.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, kasten yaralama suçundan serbest bırakıldı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, bir kadının Y.S'nin saçlarını çektiği ve arbede yaşandığı görülüyor.

22.01.2024 - 20:59,
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Beşiktaş'ta eğlence mekanında bir kadını darbeden 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta, Etiler Mahallesi Nispetiye Caddes'ndeki bir eğlence mekanında Y.S. (44) isimli kadının darbedildiği gerekçesiyle çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren kadın şüpheliler N.K. (30), D.K. (34) ile iş yeri yetkilisi A.Y.K'yi (36) gözaltına aldı.

Şüpheliler, kasten yaralama suçundan haklarında yürütülen tahkikatın ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Öte yandan, eğlence mekanında yaşanan darp kameraya yansıdı. Görüntülerde, Y.S'nin arkasından gelen bir kadının saçlarını çektiği ve sonrasında yaşanan arbede yer alıyor.

Beşiktaş\'ta eğlence mekanında bir kadını darbeden 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta eğlence mekanında bir kadını darbeden 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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