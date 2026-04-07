Beşiktaş'ta Konsolosluk Önünde Çatışma - Son Dakika
07.04.2026 20:10
İsrail Konsolosluğu önünde 3 saldırganla polis arasında çatışma çıktı, 5 şüpheli gözaltında.

BEŞİKTAŞ'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmadan önce şüphelilerin saldırı öncesi hazırlığı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırı sırasında 1 saldırgan öldürülürken 2 şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan saldırganlarının sorgularının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Olaya ilişkin gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

ŞÜPHELİLERİN SALDIRI ÖNCESİ HAZIRLIĞI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin saldırı öncesi beyaz otomobil ile olay yerine geldikleri ve hazırlık yaptıkları anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
