Beşiktaş Etiler\'de bir binanın giriş merdiveni toprak kaymasıyla çöktü: İçeride kalanlar kurtarıldı

Beşiktaş Etiler'de bir binanın giriş merdiveni toprak kaymasıyla çöktü: İçeride kalanlar kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'a bağlı Etiler'de, hemen yanında inşaat çalışması bulunan bir binada toprak kayması yaşandı. Girişteki merdivenle istinat duvarının çökmesi üzerine binadan çıkamayanlar, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Beşiktaş'ta toprak kayması sonucu bir binanın girişindeki merdiven çöktü. Olay, Etiler'de yanında inşaat çalışması yürütülen bir binada meydana geldi; binanın girişindeki istinat duvarı da çöktü.
GİRİŞ ÇÖKÜNCE BİNADA MAHSUR KALDILAR
Merdivenin çökmesinin ardından binada mahsur kalanları tahliye etmek için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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