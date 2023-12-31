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Beşiktaş'ta Üniversite Öğrencileri Şehitler ve Gazze İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Üniversite Öğrencileri Şehitler ve Gazze İçin Bir Araya Geldi

Beşiktaş'ta farklı üniversitelerden öğrenciler, şehit düşen askerler ve Gazze için bir araya geldi. Etkinlikte, şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Grup, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma tepki gösterdi. Açıklamada, terör örgütleri kınandı ve vatanın bölünmezliği vurgulandı. İsrail saldırılarında binlerce insanın öldüğü belirtildi ve soykırıma karşı durulması gerektiği ifade edildi.

Beşiktaş\'ta Üniversite Öğrencileri Şehitler ve Gazze İçin Bir Araya Geldi
31.12.2023 - 21:14,
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Beşiktaş'ta, üniversite öğrencileri Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler ve Gazze için bir araya geldi.

İstanbul'un farklı üniversitelerinden öğrenciler, Beşiktaş Meydanı'nda toplandı. Grup, burada şehit düşen askerlerin fotoğraflarını taşıyarak "Vatan size minnettar", Gazze için ise "Küveze sığan bebek dünyaya sığmadı" ve "Katledilen 8000 çocuğa bir şey söyle" pankartları açtı.

Etkinlikte, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Gazze'de katledilen çocuklar için açılan çarşafın üzerine grup üyeleri duygularını yazarak İsrail'e tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Aslı Yılmaz, üniversite öğrencileri olarak, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı diledi.

PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini şiddetle kınadıklarını belirten Yılmaz, " Türkiye'ye hiçbir zaman diz çöktüremeyeceksiniz. Bu aziz vatanın bölünmezliğini tehdit etmeye cüret edecek kim olursa en acı tecrübeyle milletimizin gücünü görecektir. Çünkü şehitler ölmez vatan bölünmez." dedi.

İsrail'in yaklaşık üç aydır Gazze'de yaptığı soykırıma tepki göstermek için burada olduklarını ifade eden Yılmaz, "Bugün şehitlerimiz ve Filistin için ortak eylem yapıyoruz. Birbirinden bağımsız gibi görünen bu acıların aynı zihniyet ve aynı kötülüğün ürünü olduğunu ifade etmek isteriz." diye konuştu.

Yılmaz, dini, milliyeti ve ideolojisi ne olursa olsun katliam konusunda sessiz kalınmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bizim Filistin meselesinde tepki vermemizin sebebi farklı bir millete muhabbet beslemek değil, insanlık ve milli davadır. Çünkü bir yerdeki adaletsizlik her yerdeki adalete tehdittir." şeklinde konuştu.

İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 20 binden fazla insanın öldürüldüğünü vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Her gün ortalama 106 çocuk öldürülüyor. Küvezde hayata tutunmaya çalışan bebeklerin elektriğini keserek onları ölüme terk ediyorlar. Hastaneleri bombalıyor, okulları bombalıyor, cami ve kiliseleri bombalıyorlar. İnsanların temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılması ise insan olanın asla sessiz kalmaması gereken bir durumdur. Hep birlikte soykırıma 'dur' demek zorundayız. Unutmayalım ki katil bizi vurmasa da katildir."

Etkinlik yapılan açıklamanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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