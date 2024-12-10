BEŞİKTAŞ'ta 10 Aralık 2016 tarihindeki terör saldırısında şehit olanlar Edirnekapı Polis Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.
Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 tarihinde oynanan Beşiktaş- Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi şehit olmuştu. 242 kişinin yaralandığı terör saldırısının 8'inci yıl dönümünde şehitler için anma töreni düzenlendi. Edirnekapı Polis Şehitliği'ndeki anma törenine şehit aileleri, şube müdürleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitliğe karanfiller bırakıldı. Ardından Beşiktaş'taki tören alanına geçildi.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta Terör Saldırısının 8. Yıl Dönümü Anması - Son Dakika
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