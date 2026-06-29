Polis bariyerini kıran sürücü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis bariyerini kıran sürücü tutuklandı

29.06.2026 09:42  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran M.D., 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı ve polise direndi. Gözaltına alınan sürücü, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'ta kullandığı araçla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran M.D. (25), polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağı sırada polis ekiplerine direndiği öne sürülen sürücü gözaltına alındı. M.D., çıkarıldığı mahkemece 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Haziran Pazar günü saat 04.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. yönetimindeki araç, polis noktasında bulunan güvenlik bariyerini kırdı. Olayın ardından polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Sürücü yapılan 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa süre sonra durdurulan sürücü yakalanacağı sırada görevlilere direnerek hakaretlerde bulundu. Polis bu sırada 'Aşağı in', 'Yat yere' diyerek sürücüye müdahale etti.

BARİYERİ KIRIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alınan M.D., emniyete götürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği mahkemede 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis bariyerini kıran sürücü tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Türk sinemasının Kadir Abi’si son yolculuğuna uğurlanıyor Türk sinemasının Kadir Abi'si son yolculuğuna uğurlanıyor
Özel’e soruldu: CHP’li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi’ne mi geçecek Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa’da ölü sayısı 1000’e ulaştı Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur

09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:38
İsrail, Hizbullah’ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti
İsrail, Hizbullah'ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti
09:34
“Şarkı söyleyeyim“ deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney’e tepki yağıyor
"Şarkı söyleyeyim" deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor
09:04
KYK yurtlarında neler oluyor Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
08:58
Bangladeş’teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712’ye yükseldi
Bangladeş'teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
07:56
Düğünde talihsiz kaza Gelin bir anda yere serildi
Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi
07:14
Milyonlarca emekli zam bekliyor AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
06:40
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi Petrol fiyatları yükselişe geçti
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti
01:59
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
01:49
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 10:20:49. #7.13#
SON DAKİKA: Polis bariyerini kıran sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.