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'Beyaz cennet' Pamukkale'de ziyaretçi rekoru - Son Dakika
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'Beyaz cennet' Pamukkale'de ziyaretçi rekoru

Pamukkale, 2023'te 2 milyon 162 bin 286 kişiyi ağırlayarak ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Beyaz travertenler ile ünlü Pamukkale'ye dört mevsim yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Geçen yıl Pamukkale'ye 1 milyon 990 bin 786 kişi ve Laodikeia'ya 98 bin 264 kişi giriş yaptı. Bu yılın Kasım ayında ise beyaz cenneti 119 bin 44 kişi, Laodikeia ise 7 bin 960 kişi ziyaret etti.

\'Beyaz cennet\' Pamukkale\'de ziyaretçi rekoru
21.12.2023 - 02:51,
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'Beyaz cennet' Pamukkale'de ziyaretçi rekoru

DENİZLİ - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, 2023'de 2 milyon 162 bin 286 kişiyi ağırlayarak ziyaretçi sayısında rekor kırdı.

Eşsiz ve büyüleyici görüntüsü ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor. Beyaz travertenler ile ünlü Pamukkale'ye dört mevsim yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'de ören yerleri arasında en çok ziyaret edilen yer alan Pamukkale'ye geçen yıl 1 milyon 990 bin 786 kişi ve Laodikeia'ya 98 bin 264 kişi giriş yaptı.

1 Ocak 2023 tarihinden 19 Aralık gününe kadar Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısı 2 milyon 162 bin 286 kişi, Laodikeia ise 115 bin 48 kişiye ulaşarak toplam 2 milyon 277 bin 334 kişi oldu. Bu yılın Kasım ayında ise beyaz cenneti 119 bin 44 kişi, Laodikeia ise 7 bin 960 kişi ziyaret etti. Pamukkale'ye genellikle Rusya, Polonya, Güney Amerika ve Uzakdoğu coğrafyadan turistler geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

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