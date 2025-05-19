Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun Gazze Açıklamasına Yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun Gazze Açıklamasına Yorum

Beyaz Saray, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal edeceği açıklamasını 'yeni' olarak nitelendirdi.

19.05.2025 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edecekleri açıklamasını "yeni gelen bir açıklama" şeklinde nitelendirerek, Başkan Donald Trump'ın, bölgedeki çatışmaların sona ermesi konusundaki isteğinin açık olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu.

Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tüm Gazze'yi kontrol altına alacakları yönündeki açıklamasını destekleyip desteklemediği veya bu konuda rahat hissedip hissetmediği konusundaki soruya Leavitt, "Bu konuda Başkan'la konuşmam gerekecek. Sanırım bu açıklama yeni geldi. Bunu Başkan'ın konuşmasına bırakacağım." yanıtını verdi.

Leavitt, Netanyahu'nun açıklamasına karşı direkt yorum yapmaktan kaçınırken Trump'ın, bölgede çatışmaların sona ermesini ve bütün esirlerin bırakılmasını görmeyi açık şekilde istediğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam kabine toplantısında alınan Gazze'de "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda" geçişine izin verme kararının ardından Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Netanyahu, ilk kez Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini belirterek "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçireceğiz. Yardım geçireceğiz, çünkü kırmızı çizgiye yaklaştık." ifadelerini kullanmıştı.

İran konusunda ABD "kırmızı çizgiye yüzde 100 bağlı" mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü, basın toplantısında Trump'ın geçen hafta Orta Doğu ülkelerine yaptığı geziyi de "tarihi tur" şeklinde niteleyerek Başkan'ın, bölgedeki dış politika gündemini yeniden şekillendirdiğini öne sürdü.

Leavitt, "Başkan, Körfez ortaklarımızla bağlarımızı güçlendirdi ve İran'ı çok zor bir duruma soktu çünkü Amerika Birleşik Devletleri geri döndü." dedi.

İran konusunda devam eden müzakerelerle ilgili bir soruya da Leavitt, Trump yönetiminin, Tahran'ın herhangi bir düzeyde uranyum zenginleştirememesi konusunda kararlılıklarını İran tarafına ilettiklerini belirtti ve "Bu konuda kırmızı çizgimize yüzde 100 bağlıyız." ifadesini kullandı.

Leavitt, Ukrayna konusunda da Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini hatırlatarak, "Başkan, mümkün olduğunca hızlı hareket ederek hem İsrail ve Gazze'deki çatışmaları hem de Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için fazla mesai yapıyor." diye konuştu.

Basın toplantısında ayrıca Leavitt, Trump'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance'ın Vatikan'da Papa 14. Leo ile özel bir görüşme yaptığı sırada elden verdiği mektupla Amerikalı Papa'yı en kısa zamanda Beyaz Saray'a davet ettiği bilgisini paylaştı.

Başkan Yardımcısı Vance, dün Papa 14. Leo'nun göreve başlama ayinine katılmak üzere Vatikan'a gitmiş, bu sabah da Papa 14. Leo tarafından kabul edilerek ikili görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Beyaz Saray, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun Gazze Açıklamasına Yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi
Mourinho’dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı
Fenerbahçe forması ile Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladılar Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
Fenerbahçeliler çıldırdı Takımın yıldız ismi Galatasaray’ı takip etti Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti
Taraftarlar sokaklardan taştı Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya bomba gönderme Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Mourinho’dan Galatasaray’a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
Galatasaray’da Okan Buruk tarihe geçti Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

18:40
Yunanistan’da pasaport kontrolünde yeni dönem Kayıtlar 3 yıl saklanacak
Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak
17:56
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
17:39
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
00:07
Galatasaray’dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları Rakiplerine büyük gönderme
Galatasaray'dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları! Rakiplerine büyük gönderme
00:06
Kütahya’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
23:59
Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarları birbirine girdi
Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarları birbirine girdi
23:56
Fenerbahçe’nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı
23:47
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı
23:29
Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarına saldırı
Bağdat Caddesi'nde Galatasaray taraftarlarına saldırı
23:24
Büyük buluşma gerçekleşti Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 19:24:57. #7.13#
SON DAKİKA: Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun Gazze Açıklamasına Yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.