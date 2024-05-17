Beyaz Saray, Gazze'deki Amerikalı doktorların tahliyesini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyaz Saray, Gazze'deki Amerikalı doktorların tahliyesini duyurdu

Beyaz Saray, Gazze\'deki Amerikalı doktorların tahliyesini duyurdu

Beyaz Saray, Gazze'deki bir hastanede görevleri sona eren ancak bölgeden ayrılamayan 17 Amerikalı doktorun bugün bölgeden tahliye edildiğini, 3 Amerikalı doktorun ise halen hastanede bulunduğunu bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Gazze'deki Avrupa Hastanesinde mahsur kalan ve Refah sınırı kapalı olduğu için bölgeden ayrılamayan doktorlarla ilgili bir açıklama yaptı. Kirby, söz konusu hastanede bulunan ve hastalara acil yardımla ilgili görevleri sona erdiği için bölgeden ayrılmak isteyen 17 ABD vatandaşı doktorun bugün itibarıyla bölgeden tahliye edildiğini söyledi. Toplam 20 Amerikalı doktorun olduğunu belirten Kirby, hastanede kalan diğer 3 doktorla ilgili şu aşamada bir değerlendirme yapmayacağını kaydetti. 1 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütüne bağlı bir görevle Gazzeli sivillere yardım amacıyla bölgeye giden 20 doktorun, Avrupa Hastanesinde görev yaptıktan sonra geçen pazartesi günü ayrılacak şekilde plan yaptıkları ancak İsrail ordusu tarafından Refah sınır kapısının kapatılması dolayısıyla bölgeden ayrılamadıkları bildirilmişti.

17.05.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, Gazze'deki bir hastanede görevleri sona eren ancak bölgeden ayrılamayan 17 Amerikalı doktorun bugün bölgeden tahliye edildiğini, 3 Amerikalı doktorun ise halen hastanede bulunduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Gazze'deki Avrupa Hastanesinde mahsur kalan ve Refah sınırı kapalı olduğu için bölgeden ayrılamayan doktorlarla ilgili bir açıklama yaptı.

???????Kirby, söz konusu hastanede bulunan ve hastalara acil yardımla ilgili görevleri sona erdiği için bölgeden ayrılmak isteyen 17 ABD vatandaşı doktorun bugün itibarıyla bölgeden tahliye edildiğini söyledi.

Toplam 20 Amerikalı doktorun olduğunu belirten Kirby, hastanede kalan diğer 3 doktorla ilgili şu aşamada bir değerlendirme yapmayacağını kaydetti.

1 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütüne bağlı bir görevle Gazzeli sivillere yardım amacıyla bölgeye giden 20 doktorun, Avrupa Hastanesinde görev yaptıktan sonra geçen pazartesi günü ayrılacak şekilde plan yaptıkları ancak İsrail ordusu tarafından Refah sınır kapısının kapatılması dolayısıyla bölgeden ayrılamadıkları bildirilmişti.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, John Kirby, 1 Mayıs, İsrail, Dünya, Refah, Gazze, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Gazze'deki Amerikalı doktorların tahliyesini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 02:15:30. #1.13#
SON DAKİKA: Beyaz Saray, Gazze'deki Amerikalı doktorların tahliyesini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement