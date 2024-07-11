Beyaz Saray, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde iyimserlik içinde

Güncel

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'ndeki ateşkes görüşmeleri konusunda "ihtiyatlı bir iyimserlik" içinde olduklarını söyledi.

Kirby, CNN'e yaptığı açıklamada, Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşmasının yakın olup olmadığına ilişkin soruya, "İşlerin iyi yönde ilerlediği konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz." yanıtını verdi.

İki taraf arasında hala boşlukların olduğunu belirten Kirby, "Bu boşlukların daraltılabileceğine inanıyoruz ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns de şu anda bunu yapmaya çalışıyor." dedi.

ABD, Katar ve Mısır'ın öncülük ettiği arabuluculuk çabalarıyla İsrail ile Hamas arasında her iki taraftan da esir değişimini ve ateşkesi garanti edecek bir anlaşmaya varılmaya çalışılıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 295 Filistinli öldü, 88 bin 241 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 572 Filistinli hayatını kaybetti.