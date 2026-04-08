Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik, anlaşma bizim sunduğumuz 15 madde üzerinde yapıldı. - Son Dakika
08.04.2026 20:53
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, "İran'ın 10 maddelik planını reddettik, anlaşma bizim sunduğumuz 15 madde üzerinde yapıldı." dedi.

İRAN İLE ABD ARASINDA ATEŞKES BİLMECESİ

İran yönetimi, ateşkesin ardından dün yaptığı açıklamada ABD’nin yenilgiyi kabul ettiğini ve tazminat ödemek dahil 10 maddelik bir şart listesine onay verdiğini iddia etti. Tahran’dan yapılan açıklamalarda, anlaşmanın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine izin verdiği ve ABD’nin bölgedeki geri çekilmesinin bir teslimiyet niteliği taşıdığı öne sürüldü.

BEYAZ SARAY: 15 MADDELİK TEKLİF KABUL EDİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise bu iddiaları reddederek, İran’ın ilk sunduğu şartların geri çevrildiğini belirtti. Leavitt, mevcut ateşkesin ancak İran’ın ABD tarafından belirlenen 15 maddeyle uyumlu bir teklif sunmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. 

"LÜBNAN ATEŞKESİN BİR PARÇASI DEĞİL"

Leavitt, ABD'nin İran'a yönelik "Bir medeniyetin ortadan kaldırılması" yönündeki tehdidine ilişkin, "Bu, sonuç veren güçlü bir tehditti. Bu hiçbir şekilde boş bir tehdit değildi. Pentagon'un dün gece uygulanmaya hazır bir hedef listesi vardı. Geri adım atan İranlılar oldu, ABD Başkanı Donald Trump değil" dedi. Leavitt, "Lübnan ateşkesin bir parçası değil. Bu durum ilgili tüm taraflara iletilmiştir" dedi. Leavitt, Trump’ın müzakere heyetini İslamabad’a göndereceğini ve görüşmelerin ilk turunun Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

"NATO, AMERİKA'YA SIRTINI DÖNDÜ"

Leavitt, şunları söyledi: " Dünya, tarihe geçecek kadar hızlı ve başarılı bir askeri zafere tanık oldu. NATO'nun savunmasını finanse eden Amerikan halkı olmasına rağmen, son 6 hafta boyunca NATO'nun Amerikan halkına sırtını dönmüş olması oldukça üzücü.

"HÜRMÜZ'ÜN YENİDEN KAPATILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Başkomutanın talimatıyla ve savaşçılarımızın eşsiz mükemmelliği sayesinde dünya, tarihe geçecek hızlı ve başarılı bir askeri zafere tanıklık etti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bugün boğazdaki trafik akışında bir artış gördük."

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nden dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “İran büyük bir zafer kazanmış ve suçlu Amerika, 10 maddelik planını kabul etmek zorunda kalmıştır.

"ABD, İRAN'A TAZMİNAT ÖDEMESİ TAAHHÜDÜNDE BULUNDU"

Bu planda Amerika, esasen saldırmazlık, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün devamı, zenginleştirme kabulü, tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi ve Yönetim Kurulu'nun tüm kararlarının sona erdirilmesi, uranyum zenginleştirmenin kabulü, İran'a tazminat ödenmesi, ABD savaş güçlerinin bölgeden çekilmesi ve tüm cephelerde, özellikle kahraman Lübnan İslami Direnişi'ne karşı savaşın durdurulması taahhüdünde bulunmuştur.

Müzakereler, ABD tarafına duyulan tam bir güvensizlik ortamında, 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacak."

TRUMP: URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEYE İZİN YOK

Öte yandan İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin tutumunu da netleştiren Trump, Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade etti. Bu konunun ABD açısından “kırmızı çizgi” olduğunu vurguladı.

“ABD ASKERLERİ BÖLGEDEN ÇEKİLMEYECEK”

ABD askerlerinin bölgeden çekilmeyeceğini belirten Trump, barış görüşmelerinin 10 Nisan’da başlamasının beklendiğini ve Çin’in de geçici ateşkes sürecinde rol oynadığını kaydetti.

LÜBNAN VE HİZBULLAH KAPSAM DIŞI

Anlaşmanın en dikkat çekici istisnası ise Lübnan oldu. Trump, Hizbullah’ın varlığı nedeniyle Lübnan’ın ateşkes sınırlarına dahil edilmediğini açıkça belirtti. Bu durumu "ayrı bir çatışma" olarak nitelendiren Trump, İsrail’in Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarının anlaşmayı bozmadığını ifade etti.

