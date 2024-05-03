Beyaz Saray, Türkiye'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahil olma konusunda farklı düşündüğünü belirtti - Son Dakika
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Beyaz Saray, Türkiye'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahil olma konusunda farklı düşündüğünü belirtti

Beyaz Saray, Türkiye\'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahil olma konusunda farklı düşündüğünü belirtti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e yönelik açtığı soykırım davasına müdahil olma konusunda farklı düşündüklerini ancak bu durumun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti. Kirby, Türkiye ile ilişkilerin zedelenmeyeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin bir engel olmadığını da söyledi.

03.05.2024 20:22
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Beyaz Saray, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasına müdahil olması konusunda farklı düşündüklerini ancak bu durumun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde UAD'deki İsrail'e yönelik soykırım davasına ilişkin gündemi değerlendirdi.

Kirby, ABD'nin UAD'de devam eden İsrail davası konusundaki tutumunun net olduğunu ve Ankara'nın kararıyla ilgili yorumun Türkiye'ye ait olduğunu belirtti.

"Bu konuyu farklı değerlendiriyoruz. Bu, aşikar ancak bu durum değerli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez." diyen Kirby, bazen müttefiklerle bazı konularda farklı düşünmelerinin normal olduğunu belirtti.

Kirby, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik bir ziyaretine ilişkin önünde bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Mayıs'ta Türkiye'nin İsrail aleyhinde UAD'de açılan soykırım davasına müdahil olma kararını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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