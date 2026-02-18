Beykoz Belediye Başkanı Tutuklu: Duruşma Ertelendi

BEYKOZ Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'İhaleye fesat karıştırma' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' soruşturması kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 26 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, yeniden bilirkişi raporunun alınmasına, eksik tanıkların dinlenmesine ve sanıkların tutukluluk haline karar vererek duruşmayı 28 Nisan Salı gününe erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 26 sanık hakkında 'İhaleye fesat karıştırma', ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 'Üyelik' ve 'Yardım' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Köseler'in 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma', 'Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' ve 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istenmişti. Sanıklar bugün Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Havva Dindar, Tutuksuz sanıklar, Ahmet Furkan Özten, Gülten Tozanlı, Hasan Uysal, Metin Ülgey, Fidan Gül, Tamer Çapraz, Yusuf Karaaslan, Yıldız Güneş salonda hazır bulundu. Saat 10.30'da başlayan duruşmaya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu.

'DEVLETİN KURUŞUNA GÖZ ATMADIM'

Savunma yapan tutuklu sanık Alaattin Köseler "188 gün sonra mahkeme görülmeye başlandı. 3 günlük mahkeme sürecinde tahliye edildim, 1 gün sonra tutuklandım, 166 gün sonra buradayım. İddianamenin kabulünden sonra yaklaşık 3 ay yargının başlamasını bekledim. Dosya kapsamında 26 kişi yargılanmakta. 356 gündür tutukluyum. Tahliye kararından yaklaşık 24 saat sonra 17 'inci savcının görev yeri değiştirilmiş. Benim kaçacak yerim yok bekledim ve Kartal Adliyesi'ne getirildim. Ben neden 2'inci kez tutuklandım bunun nedeni nedir? 3 günlük SEGBİS kayıtları okunmadan bu karar verildi. Kaçma şüphesinden bahsediliyor, Vatan Emniyet ekiplerini evimde bekledim. İtirazlarımız reddedilerek tutukluluğun devamına karar verildi. Ben dosyası tamamlanmamış hiçbir ödeme yapmadım. Suçsuzluğumu Beykoz halkına açıklamam bana manevi olarak ağır bir külfet yüklemektedir. Dosyada mali menfaat paylaşımına dair bir delil yoktur. Ben Beykoz'un evladı olarak 11 ay hizmet ettim. Devletin kuruşuna göz atmadım" dedi.

'BELEDİYEDE DANIŞMANLIK GÖREVİNDEN BAŞKA BİRŞEY YAPMADIM'

SEGBİS ile duruşmaya katılan tanık Duran Bülbül, "Danışmanlık görevim dışında bir görev yapmadım, bana başka bir görev verilmedi. İfademi aynen tekrar ediyorum. Ben belediyeden ayrıldım ihaleler ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadım, ondan sonra da beni aramadılar" dedi.

'BEN BELEDİYEDE TAMPON GÖREVİ GÖRDÜM'

Duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlanan tanık Eyüp Halit Beyazıt, "Ben seçimlerden hemen sonra Alaattin Köseler'e yardımcı olmak adına destek olmak için geldim. Beni Beykoz'da siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları tanırlar ben iş insanıyım. Geldiğimde ortam çok karışıktı. Ben orada tampon görevi gördüm. Çünkü özel kalem müdürü yoktu, başkan yardımcıları yoktu. Mayıs ayı civarında bir organizasyon toplandı ve benim orada olmama gerek kalmadı. Bazı şeyler çok kötüydü, haziran ayı geldi bütçe çalışmaları yapılıyordu, ara bütçe ben o dönemde ayrılıp Ankara'ya döndüm. Duran Bülbül'ün pozisyonunu bilmiyorum odası hep kalabalıktı. Ben Haziran ayından itibaren ayrıldım. Benim varlık nedenim işletmeleri kar zarar şeklinde işletip belediyeye kar ettirmekti" dedi.

'DEVLETİ ZARARA UĞRATACAK BİR ŞEY YAPMADIM'

Tutuklu sanık Havva Dindar, "Asla kaçma gibi bir niyetim yok, ben teslim oldum. 1 yıldır cezaevindeyim ailem ve ben çok zorda kaldık. Devleti zarara uğratacak bir şey yapmadım. Tahliyemi talep ederim" dedi.

'KANUNSUZ HİÇBİR İŞE BULAŞMADIM'

Tutuklu sanık Veli Gümüş, "Tarafıma yöneltilen hiçbir suçu kabul etmiyorum, hepsi iftiradır. Biz ailecek bunu yaşayacak ya da hak edecek bir şey yapmadık. 90 günlük devlet memuruyum, 1 yıldır cezaevindeyim. Kanunen veremeyeceğim hiçbir hesap yoktur. Kanunsuz hiçbir işe bulaşmadım. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yeniden bilir kişi raporunun alınmasına, eksik tanıkların dinlenmesine, tutuklu olmayanların fiilen bir sonraki duruşmaya gelmesinin gerek olmadığına, adli kontrol verilen kişilerinin adli kontrolünün devamına, tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Nisan Salı gününe erteledi.