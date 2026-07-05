Beykoz\'da 1071 hak sahibine tapu teslimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2/B kapsamında bakanlığımızın yetki alanlarında bulunan 25 mahallemizdeki taşınmazların Beykoz Belediyemize devir işlemlerini tamamladık. 1071 hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ediyor, yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz." dedi.

Beykoz'da, 25 mahallede 2/B kapsamındaki taşınmazların tapuları 1071 hak sahibine teslim edildi.

Bakan Kurum, Beykoz Belediyesi önünde düzenlenen Beykoz Hak Sahibi Tapu Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, mülkiyet meselesini en temel hak olarak gördüklerini belirterek, vatandaşların mahallelerinde huzurla yaşayabilmesini en önemli vazifeleri olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bugün yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturduklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Devletin asli vazifesi vatandaşının hakkını korumak, sorununu çözmek ve verdiği sözü yerine getirmektir. 2/B kapsamında bakanlığımızın yetki alanlarında bulunan 25 mahallemizdeki taşınmazların Beykoz Belediyemize devir işlemlerini tamamladık. 1071 hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ediyor, yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz. Bu karar, Beykoz'da belirsizlik yaşayan kardeşlerimizin hayatını baştan sona değiştirecek önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 24 yıldır şehirlerde yürüttükleri hizmet anlayışında vatandaşın huzurunu, güvenliğini ve yaşam kalitesini öncelediklerini ifade ederek, Beykoz'da da bu anlayış doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Konut fiyatlarında indirimi de yapacağız"

Bakan Kurum, Beykoz'da 2022 yılında temeli atılan Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tamamlandığını belirterek, yaklaşık 2 bin 500 kişiyi güvenli konutlarla buluşturduklarını söyledi.

Tokatköy'de sürece dahil olmayan vatandaşları da hak sahibi yapacak bir çalışmayı bitirdiklerini dile getiren Kurum, "O gün orada kim yaşıyorsa her isteyen vatandaşımızı hak sahibi yaptık. Buraya gelirken onlar da 'Diğer hak sahipleriyle en azından fiyatlarımız daha yakın olabilir mi?' taleplerini bize ilettiler. Bunu da çalışacağız. Vatandaşımızın bu ihtiyacını giderecek konut fiyatlarında indirimi de yapacağız. O da vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kurum, 300 bin metrekare büyüklüğündeki Beykoz Millet Bahçesi'nin ilk etabının tamamlandığını aktararak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Paşabahçe Stadı'nı yenileyeceklerini belirtti.

Beykoz'da eğitimden çevreye, sosyal donatı alanlarından şehircilik yatırımlarına kadar birçok alanda hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Kurum, ilçede yaklaşık 3 milyar liralık yatırım büyüklüğüne ulaştıklarını söyledi.

"İstanbul'un depreme hazırlanması bu ülke için bir beka meselesidir"

Kurum, İstanbul'un en önemli gündeminin deprem olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'un depreme hazırlanması bu ülke için bir beka meselesidir, varlık-yokluk meselesidir." dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, şu anda gerçekleştirilen her iki kentsel dönüşüm projesinden birinin İstanbul'da hayata geçirildiğini anlattı.

Kurum, "Yarısı Bizden Kampanyası" ile vatandaşlara hibe, kredi ve taşınma desteği sağladıklarını belirterek, İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında da ilk yıl ödemesiz, 3 milyon liraya kadar kredi imkanı sunduklarını kaydetti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız açık net. Sizleri, deprem korkusunun olmadığı güvenli bir İstanbul'da yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Son 24 yılda inşa ettiğimiz 1 milyon 766 bin sosyal konutla yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza güvenli yaşam alanları sunduk. Sosyal konutta da en büyük yatırımı İstanbulumuza yaptık. Bugün de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi ile İstanbul'umuza 115 bin sosyal konut daha kazandırıyoruz. Bunun da 15 binini kiralık sosyal konut olarak planlıyoruz. Yani ev sahibi TOKİ olacak, vatandaşımız kiracı. İnşallah Eylül ayında kiralık konutlarımızı vermeye başlayacağız."

Kurum, sosyal konutları teslim etmek için çalışmalarını süratle sürdürdüklerini kaydederek, "Geçen gün Adıyaman'daydık ve ilk kez Adıyaman'da hak sahiplerinin konutlarını belirlemek için kuraları çektik. İnşallah 2027 Mart'tan itibaren de 81 ilimizde sosyal konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Kurum, 2 yılda 455 bin konut ve iş yerini tamamlayarak, hak sahiplerine teslim ettiklerini belirtti.

Depozito istatistikleri

Çevrenin korunmasının şehircilik anlayışlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Kurum, 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya konulan Depozito Yönetim Sistemi kapsamında vatandaşların geri dönüşüme katkı sağladığını söyledi.

Kurum, sistemin ilk günlerine ilişkin bilgi vererek, "Sadece 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak, yıllık ekonomimize 30 milyar lira kazanç sağlayacağız." diye konuştu.

Tüm çalışmaların millet için yapıldığını vurgulayan Kurum, 25 mahalledeki mülkiyet sorunlarının çözümüne katkı sunan kurumlara teşekkür ederek, tapularını teslim alan 1071 hak sahibini tebrik etti.

"Murat Kurum Bakanımız söz verdi dediğinizde, 'Söz verdiyse yapar' diyoruz"

İstanbul Valisi Davut Gül ise hak sahiplerini tebrik ederek, tapularının hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine talimatı olan "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibiyle hareket ettiklerini belirten Gül, "Zaman zaman mahalle toplantıları yapıyoruz. Şunu söylüyorsunuz 'Şu sorunumuz var, şu kişi söz verdi. Bu sorunumuz var, bu söz verdi.' Sizler şu sorunumuza 'Murat Kurum Bakanımız söz verdi.' dediğinizde, gönül rahatlığıyla şunu diyoruz 'Söz verdiyse yapar.' Sadece teknik olarak işler bazen zaman alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel de Beykoz'un doğal güzellikleriyle İstanbul'un en özel ilçelerinden bir tanesi olduğu kadar, mülkiyet yapısı bakımından da en hassas ilçelerinden olduğunu belirterek, yıllardır çözüm bekleyen bu meselenin sabır, kararlılık ve güçlü bir devlet iradesiyle mutlu sona ulaştığını dile getirdi.

Yerelde gösterilen gayretin sonuca ulaşmasının, Ankara'da Beykoz'un sesine kulak veren güçlü iradeyle mümkün olduğunu vurgulayan Gürzel, "Bizlere verdikleri güçlü desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her zaman Beykoz'un yanında olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a tüm Beykoz halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Beykoz Belediyesi olarak hiçbir vatandaşımızın mağdur olmadığı, mülkiyet sorunlarının tek tek çözüldüğü bir Beykoz için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Başını kuma gömmüş bir İBB ile karşı karşıyayız"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Beykoz'un belediye başkanının çalışkanlığı ve gayreti ile standartlarını her geçen gün yükselterek, İstanbul'un incisi olma yolunda hızla ilerlediğini dile getirdi.

Beykoz Belediyesi ve hükümetin Beykoz'a hizmetlerini aktaran Özdemir, İBB'nin ilçe için sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etti.

Özdemir, şöyle konuştu:

"Buraya ait olan ve İBB'nin işlettiği sosyal tesislerin işlevsiz hale gelmesiyle, bir diğer taraftan ıslah edilmeyen dereleriyle, ilçeye kazandırılmış olan Çubuklu-İstinye Arabalı Vapurumuzun hizmetten el çektirilmesine varana kadar, Beykozlu hemşehrilerimizi umursamayan bir Büyükşehir Belediyeciliği anlayışını İstanbullu hemşerilerimiz derinden yaşamakta. Sizlere soruyorum, son 7 yılda Beykoz'umuzun gençleri adına bir hizmet gördünüz mü? Ulaşım anlamında Beykoz'umuza kazandırılmış 1 metrekare dahi bir ulaşım yolunu Büyükşehir Belediyesince gördünüz mü? Kentsel dönüşüm anlamında Beykoz'umuza 1 metrekare dahi olsa bir hizmeti İBB'den gördünüz mü? Maalesef göremediğimiz, duyamadığımız, devekuşu gibi başını kuma gömmüş bir İBB ile karşı karşıyayız."

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli ise İstanbul'da 14 ilçede 2B kapsamında hak sahipliği çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 6 ay içerisinde tamamlanacak bu çalışmalarda 2000 parselin üzerinde yeni parsellerin tescil edilerek hak sahiplerine kazandırılacağını kaydetti.

Beykoz Müftüsü Muhammet Likoğlu'nun yaptırdığı duanın ardından, Bakan Kurum ve protokol üyeleri tarafından hak sahiplerine tapuları teslim edildi.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.