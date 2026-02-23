Beykoz\'da \'Eğitim ve İstihdamda İş Birliği Protokolü\' imzalandı

EĞİTİM ve İstihdamda İş Birliği Protokolü'nde konuşan TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen, "Bizlerin amacı, gençlerimizin elektronik teknolojiler alanında mesleki bilgi ve beceri kazanımlarını sağlamak, onları çağın gerektirdiği teknik donanımla buluşturmak ve doğrudan istihdama yönlendirmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu TOGEMDER ile MOBİSAD, Beykoz Belediyesi, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR arasında imzalanan 'Eğitim ve İstihdamda İş Birliği Protokolü' imzalandı. İmza törenine TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan, MOBİSAD Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Tunahan Sokur katıldı. Protokol kapsamında hayata geçirilecek yüzde 60 istihdam garantili Mesleki Eğitim Programı ile gençlerin ve dezavantajlı bireylerin elektronik teknolojiler alanında mesleki bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir. Eğitim programı; elektronik cihazların bakım, onarım ve yenilenmiş ürün (refurbish) standartlarına uygun şekilde yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı modüllerden oluşuyor.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcıların en az yüzde 60'ının sektör içerisinde istihdama kazandırılması planlanırken, böylece kursiyerlerin yalnızca sertifika edinmeleri değil, doğrudan iş gücü piyasasına entegre olmaları amaçlanmakta. Pilot uygulaması Beykoz'da başlatılacak proje; Teknik yeterlilik geliştirme, Arıza tespit ve kalite kontrol süreçleri, İş sağlığı ve güvenliği, Mesleki etik, Çevresel sürdürülebilirlik başlıklarını kapsayan kapsamlı bir eğitim modeli sunacak. Proje aynı zamanda döngüsel ekonomi yaklaşımını destekleyerek atıl durumdaki elektronik cihazların yeniden ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlayacak; sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışını teşvik edecektir. Bu iş birliği ile Beykoz'da eğitim–üretim–istihdam zincirinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir, uygulanabilir bir mesleki eğitim modelinin oluşturulması hedeflenmekte.

'EĞİTİM, ÜRETİM VE İSTİHDAMI SÜRDÜRÜLEBİLİR MODEL ÇERÇEVESİNDE BİR ARAYA GETİRİYORUZ'

İş birliği protokolü hakkında konuşan TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, "Bugün imza altına aldığımız bu protokol ile eğitim, üretim ve istihdamı bütüncül ve sürdürülebilir bir model çerçevesinde bir araya getiriyoruz. Bu iş birliği, eğitimden üretime ve istihdama uzanan entegre bir kalkınma yaklaşımını ifade etmektedir. Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) olarak bizlerin amacı, gençlerimizin elektronik teknolojiler alanında mesleki bilgi ve beceri kazanımlarını sağlamak, onları çağın gerektirdiği teknik donanımla buluşturmak ve doğrudan istihdama yönlendirmektir. Bu kapsamda; Beykoz Belediyemiz, MOBİSAD (Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği), Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde örnek ve uygulanabilir bir modeli hayata geçirme arzusundayız. Kamu kurumu, yerel yönetimler, sivil toplum ve özel sektörün aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi projenin en güçlü yönünü oluşturmaktadır. Proje kapsamında elektronik cihazların bakım, onarım ve yenilenmiş ürün standartlarına uygun şekilde yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Katılımcılar; teknik arıza bilgi, arıza tespit süreçleri, kalite kontrol uygulamaları ve yenileme standartları konusunda yetkinlik kazanacaklardır. Bununla birlikte; iş sağlığı ve güvenliği, mesleki etik, çalışma disiplini ve çevresel sürdürülebilirlik konuları da eğitim programımızın ayrılmaz bir parçası olacaktır. Bu yönüyle proje, yalnızca bireysel meslek edindirmeyi değil, aynı zamanda döngüsel ekonomi anlayışının yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Atıl durumdaki elektronik cihazların yeniden ekonomiye kazandırılması; kaynak verimliliğine katkı sağlayacak, sıfır atık politikalarını destekleyecek, karbon salınımının azaltılmasına somut fayda üretecektir. Böylece çevresel sorumluluk ile ekonomik değer üretimi aynı çerçevede buluşturulmuş olacaktır. Bu konu ayrıca Onursal Başkanımız Emine Erdoğan Hanımefendi'nin lideri olduğu Sıfır Atık hareketi ve döngüsel ekonomi ilkesiyle de uyumludur. 'Al, yap, at' yerine 'azalt, yeniden kullan, geri dönüştür' prensibi uygulanacaktır. Eğitim sürecinin sonunda katılımcıların sertifikalandırılması ve sektörle buluşturularak istihdama yönlendirilmesi temel önceliğimizdir. Amacımız geçici değil, sürdürülebilir bir istihdam modeli oluşturmaktır. Bu model sayesinde hem nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlanacak hem de sosyal fayda üretilecektir. Bu proje pilottur. Bu projenin başarısıyla birlikte İstanbul'un birçok ilçesinde, belki Anadolu'da da bu projenin benzerlerini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'İSTİHDAM SAĞLAYACAK, YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURACAK ZEMİN ARAMIŞ OLUYORUZ'

MOBİSAD Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Gençlerimize meslek edindirirken, gerekli eğitimleri vererek bir yandan da sektörümüze istihdam sağlayacak yetişmiş insan kaynağı oluşturacak bir zemin aramış oluyoruz. Böylelikle hem sektörel gelişime katkı sunarken sektörel bir sivil toplum kuruluşu olarak, aynı zamanda da istihdama katkı sunuyoruz. Sektörümüzde yüksek teknoloji ürünleri noktasında eğitim alacak gençlerimizle birlikte, bu alanda verilecek eğitim ve sağlanacak istihdamla birlikte gelecek teknolojilere ulaşım noktasında ve gelecek teknolojilerde söz sahibi olma noktasında da bu yetişen insan kaynağını çok önemli buluyoruz" şeklinde konuştu.

'MESLEK EDİNDİRME YÖNÜNDE BİZ DE KALICI BİR ÇALIŞMA YAPMIŞ OLACAĞIZ'

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Bu önemli iş birliği projesinde biz de Beykoz Belediyesi olarak istihdam ayağındayız. Beykoz'da yaşayan, istihdam konusunda sıkıntı yaşayan kursiyerlerimize paydaş olarak biz vereceğiz. Bu anlamda da çok gururlu, çok da mutluyuz. Beykoz'da ve Beykoz'da yaşayan gençlere de burada faydamız olacak. Kendilerine meslek edindirme kursu açmış olmanın ve bunun bir pilot çalışma olması, pilot çalışmanın da Beykoz'da olması bizim için ayrıca gurur verici. Bizim ev sahipliğimiz ve inşallah başarılı çalışmalarımız sonucunda daha da yaygınlaşacak, kursumuz devam edecek. Meslek edindirme yönünde biz de kalıcı bir çalışma yapmış olacağız" dedi.