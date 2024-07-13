Beykoz'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beykoz'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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İstanbul, Beykoz'da meydana gelen otomobil-motosiklet çarpışması sonucunda 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ve kaldırımdaki iki yaya da yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı olduğu belirlendi.

13.07.2024 08:54
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Cengiz ÇOBAN-Hiba KARGI-Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, BEYKOZ'da, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletin arkasında yolcu olan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı. Otomobil sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 9 Temmuz Salı günü saat 13.30 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve yolcu düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanlar, hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, polis de çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan

sürücü Kınık, polis merkezindeki işlemlerin ardından ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklettekilerin yere düştüğü görülüyor. Sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına dalıyor.

"KEŞKE KASKLARI TAKILI OLSAYDI"

Kazayı anlatan Gülseren Çakmak, "Motorda iki genç delikanlı kaskları yoktu. Köşeden çıkan araç ile çarpışınca motorun hakimiyetini kaybediyor, arkadaşı yere düşüyor. Motor da kaldırımdaki yayalara çarpıyor. 3'ünün durumu iyiydi ama arkadaki iyi değildi. Keşke kaskları takılı olsaydı" diye konuştu.

Kazayı gören Nail Akgün ise "Araba aradan caddeye çıktı. Motor da ucundan arabaya çarptı. Motor fırladı, arkadaki yolcu düşüp kafasını taşa vurmuş. Motor da kahvecinin önündeki iki yayaya çarpıyor. Sürücü de yan tarafa fırlıyor. Arkadaki yolcunun hayatını kaybettiği söyleniyor. 3-4 ambulans, polis ekipleri geldi. Motordakilerin maalesef kaskı yoktu" dedi.

Beykoz\'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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