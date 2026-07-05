Beykoz'da Tapu Dağıtım Töreni - Son Dakika
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Beykoz'da Tapu Dağıtım Töreni

Beykoz\'da Tapu Dağıtım Töreni
05.07.2026 17:07
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Bakan Kurum, Beykoz'da tapuları teslim ederek konut projelerini ve kentsel dönüşümü duyurdu.

BEYKOZ Belediyesi'nde düzenlenen Tapu Dağıtım Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımızın yetki alanlarında bulunan 25 mahallemizdeki taşınmazların Beykoz Belediyemize devir işlemlerini tamamladık. bin 71 hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ediyor, yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz. Bu karar, Beykoz'da bir süredir belirsizlik yaşayan kardeşlerimizin hayatını baştan sona değiştirecek önemli bir adımdır. Yaklaşık 2 bin 500 Beykozlu kardeşimizi sağlam ve güvenli konutlarla buluşturduk" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Tapu Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Tapu Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'300 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BEYKOZ MİLLET BAHÇEMİZİN İLK ETABINI TAMAMLADIK'

Törende konuşan Bakan Kurum, "2/B kapsamında Bakanlığımızın yetki alanlarında bulunan 25 mahallemizdeki taşınmazların Beykoz Belediyemize devir işlemlerini tamamladık. bin 71 hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ediyor, yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz. Bu karar, Beykoz'da bir süredir belirsizlik yaşayan kardeşlerimizin hayatını baştan sona değiştirecek önemli bir adımdır. Yaklaşık 2 bin 500 Beykozlu kardeşimizi sağlam ve güvenli konutlarla buluşturduk. Bir zamanlar risk altında bulunan o bölgede vatandaşlarımızı güvenli, sağlam ve modern yuvalarına kavuşturduk. 300 bin metrekare büyüklüğündeki Beykoz Millet Bahçemizin ilk etabını tamamladık. Diğer etaplarda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

'İSTANBUL'UN GERÇEK GÜNDEMİ DEPREMDİR'

Bakan Kurum, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızla Paşabahçe Stadı'nı yeniliyoruz. Oradaki alanı denizle birleştirerek çocuklarımızın koşup oynayacağı, annelerimizin güvenle oturabileceği bir yaşam alanını Beykoz'a kazandırıyoruz. Yapımına hemen başlayacağımız projemizi inşallah önümüzdeki yıl teslim edeceğiz. İstanbul'un gerçek gündemi depremdir. Bu gerçekle yüzleşmekten kaçamayız, erteleyemeyiz. Bu konuda kaybedecek tek bir günümüz dahi yoktur. İstanbul'un depreme hazırlanması bu ülke için bir beka meselesidir, varlık-yokluk meselesidir" diye konuştu.

'HER İKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN BİRİNİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Bakan Kurum, "2012 yılında başlattığımız kentsel dönüşüm seferberliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Üsküdar'dan Esenler'e, Kartal'dan Beyoğlu'na hiçbir ilçemizi geride bırakmıyoruz. Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşlarımıza hibe, kredi ve taşınma desteği sağlıyoruz. İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında ise ilk yıl ödemesiz 3 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuyoruz. Tüm İstanbullulardan beklentim bunlardan faydalanmalarıdır" dedi.

'2027 MART AYINDAN İTİBAREN DE 81 İLİMİZDE SOSYAL KONUTLARIMIZI TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

Bakan Kurum, "Son 24 yılda inşa ettiğimiz 1 milyon 766 bin sosyal konutla yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza güvenli yaşam alanları sunduk. Bugün de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle İstanbul'umuza 115 bin sosyal konut daha kazandırıyoruz. Bunun 15 binini kiralık sosyal konut olarak planlıyoruz. Eylül ayında kiralık konutlarımızı vermeye başlayacağız. 2027 Mart ayından itibaren de 81 ilimizde sosyal konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Asrın Dayanışması'nın ardından Asrın İnşaası'nı başlattık. Saatte 23 konut üreterek eşi benzeri olmayan bir hıza ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konut ve iş yerimizi tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik" dedi.

'DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİMİZLE DE BU BAŞARIYI DAHA İLERİYE TAŞIYORUZ'

Bakan Kurum, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi bugün artık dünya çapında örnek gösterilen bir başarı hikayesine dönüşmüştür. 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde uygulamaya aldığımız Depozito Yönetim Sistemimizle de bu başarıyı daha ileriye taşıyoruz. DOA makinelerimize şişeleri atıyorsunuz, her şişeden 1 lira kazanıyorsunuz. Sonra biz o şişeleri alıyor, dönüştürüyor, ekonomiye kazandırıyoruz. Sadece 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak, yıllık ekonomimize 30 milyar lira kazanç sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Tapu Dağıtım Töreni - Son Dakika

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